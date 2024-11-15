В России создали комплекс для защиты скорых и грузовиков от беспилотников

Компания «Росэлектроника» разработала систему подавления FPV-дронов

Российская компания «Росэлектроника» (входит в «Ростех») создала систему подавления FPV-дронов, проинформировали в пресс-службе «Ростеха».

Устройство разработано для установки на машины скорой помощи и грузовики. Система позволяет защитить также автобусы, внедорожники и легковые машины. Уточняется, что устройство работает на актуализированных частотах, наиболее популярных среди операторов беспилотников.

Устройство формирует помехи в диапазоне 400-1 200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов. Дальность подавления равна 150 м. Система эффективна при любых погодных условиях.

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Источник: ТАСС