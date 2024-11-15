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В России создали комплекс для защиты скорых и грузовиков от беспилотников

Компания «Росэлектроника» разработала систему подавления FPV-дронов

Российская компания «Росэлектроника» (входит в «Ростех») создала систему подавления FPV-дронов, проинформировали в пресс-службе «Ростеха».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Устройство разработано для установки на машины скорой помощи и грузовики. Система позволяет защитить также автобусы, внедорожники и легковые машины. Уточняется, что устройство работает на актуализированных частотах, наиболее популярных среди операторов беспилотников.

Устройство формирует помехи в диапазоне 400-1 200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов. Дальность подавления равна 150 м. Система эффективна при любых погодных условиях.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 16
15.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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