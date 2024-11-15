Дилеры начнут массово разоряться: раскрыты причины
Авторынок РФ накроет волна банкротств из-за повышения ключевой ставки ЦБ, считают эксперты отрасли.
Директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко отметил, что повышенная ставка ухудшает рентабельность дилерского бизнеса практически до нуля. По его словам, доходность на китайских машинах и без высокой ставки очень низкая.
Игнатенко прибавил, что если ставка останется такой же высокой, авторынок накроет вал банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.
Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий полагает, что автодилеры в ближайшие полгода будут получать очень низкую прибыль. Он считает, что в 2025 году это приведет к ряду банкротств.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
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Источник: «Автостат»