Для тех, кто не хочет покупать «китайца»: нашли на авторынке достойную альтернативу

Автоэксперт Франк перечислила альтернативные китайским авто варианты на рынке РФ

Продукция китайского автопрома прочно обосновалась на авторынке России, несмотря на это, есть модели, которые можно рассматривать как альтернативу авто из КНР, в том числе иномарки, ввезенные по параллельному импорту или же представленные на вторичке. Об этом рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

«В сегменте кроссоверов стоит отметить Kia Sportage, цена которого составляет около 3,2 млн рублей, а также Toyota RAV4 за 3,7 млн рублей, который славится надежностью и хорошими внедорожными характеристиками. Mitsubishi Outlander, рассчитанный на пятерых пассажиров, доступен за 4,2 млн рублей и подходит для сложных дорожных условий», – перечисляет специалист.

Kia Sportage

Что касается лифтбеков, то в этой категории достоин внимания Volkswagen Polo шестого поколения цена которого стартует от 1,7 млн. рублей. Среди седанов можно выделить Hyundai Solaris второго поколения по цене до 1,2 млн рублей, подчеркивает Франк.

«Для тех, кто ищет бюджетный вариант, подойдут отечественные автомобили, например, Lada Vesta в кузове седан, доступная чуть менее чем за 1 млн рублей», – отмечает эксперт.

Volkswagen Polo

Цены на автомобили быстро меняются, поэтому актуальную стоимость нужно уточнять непосредственно при покупке автомобиля, подытожила Франк.

Lada Vesta

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Источник: 32cars.ru