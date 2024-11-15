Зачем при покупке машины на вторичке обязательно нужен тест-драйв – объясняем

Водителям рассказали о признаках, указывающих на проблемы у авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом кроме стоимости нужно учесть такие факторы, как техническое состояние, расход топлива, стоимость обслуживания, доступность запчастей, наличие и уровень систем безопасности, и даже репутация автопроизводителя. Об этом заявила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

«Если вы хотите купить авто с пробегом, то существует несколько признаков будущих проблем, на которые следует обратить внимание: аномальные звуки: посторонние шумы, треск или скрип во время движения могут указывать на неисправности в подвеске, трансмиссии или двигателе. Подтеки масла: наличие масляных пятен под автомобилем часто сигнализирует о проблемах с уплотнениями или прокладками», – перечисляет специалист.

Неполадки тормозной системы или рулевого управления выдают неустойчивость автомобиля на дороге при торможении или поворотах, подчеркивает Франк. А трудности с запуском двигателя укажут на неисправность системы зажигания или аккумулятора.

Желательно перед покупкой автомобиля на вторичном рынке сделать полную диагностику в автосервисе, а также обязательно проверить историю обслуживания машины, чтобы избежать проблем в будущем, резюмировала Франк.

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Источник: 32cars.ru