Названы поломки, при которых гаишники запретят пользоваться машиной
Автоюрист Лев Воропаев перечислил поломки, при наличии которых могут запретить пользоваться машиной. В их числе тонировка. За ее неустранение могут выставить требование об устранении нарушений, за невыполнение этого требования ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток.
Еще одно нарушение: установка оборудования, не согласованного в установленном законом порядке. К примеру, это касается газобалонного оборудования.
Также нарушением будет установка выхлопной трубы, а также световых и звуковых приборов, не предусмотренных заводом-изготовителем.
Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Российская газета