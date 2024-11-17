Названы поломки, при которых гаишники запретят пользоваться машиной

Юрист Воропаев перечислил 5 нарушений, из-за которых запретят пользоваться авто

Автоюрист Лев Воропаев перечислил поломки, при наличии которых могут запретить пользоваться машиной. В их числе тонировка. За ее неустранение могут выставить требование об устранении нарушений, за невыполнение этого требования ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Еще одно нарушение: установка оборудования, не согласованного в установленном законом порядке. К примеру, это касается газобалонного оборудования.

Также нарушением будет установка выхлопной трубы, а также световых и звуковых приборов, не предусмотренных заводом-изготовителем.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета