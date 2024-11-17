#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
17 ноября
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
На видео показали суперпроходимый гусеничный...
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
17 ноября
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет...
Интерьер Hyundai Venue
17 ноября
Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль
Кроссовер Hyundai Venue признан «самым...

Названы поломки, при которых гаишники запретят пользоваться машиной

Юрист Воропаев перечислил 5 нарушений, из-за которых запретят пользоваться авто

Автоюрист Лев Воропаев перечислил поломки, при наличии которых могут запретить пользоваться машиной. В их числе тонировка. За ее неустранение могут выставить требование об устранении нарушений, за невыполнение этого требования ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Еще одно нарушение: установка оборудования, не согласованного в установленном законом порядке. К примеру, это касается газобалонного оборудования.

Рекомендуем
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей

Также нарушением будет установка выхлопной трубы, а также световых и звуковых приборов, не предусмотренных заводом-изготовителем.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
17.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1