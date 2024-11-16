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Неприятный сюрприз в виде суммы транспортного налога ждет владельцев этих машин

Владельцы гибридных авто в РФ платят повышенный налог из-за особенностей расчета

Как выяснилось, в России владельцы гибридных автомобилей вынуждены платить повышенный налог.

Ярким примером служит привезенный из Германии кроссовер Toyota RAV4 2021 года выпуска, который оснащен и ДВС, и электромотором, но второй при этом является частью трансмиссии и никакого отношения к бензиновому двигателю не имеет. Тем не менее, в ПТС вписали их общую мощность, составившую аж 280 лошадиных сил.

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Проблема кроется в методе расчета налоговой базы. Вместо того чтобы учитывать мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС), как это логично предположить и как это происходит в большинстве стран мира, российские налоговые органы суммируют мощность ДВС и мощность всех электродвигателей, включая те, которые являются частью гибридной системы и не могут работать независимо.

В случае с RAV4, его бензиновый двигатель имеет мощность 178 л.с. (131 кВт), но к этой цифре добавили мощность электродвигателей, что привело к общей мощности в 280 л. с. Именно эта завышенная цифра и легла в основу расчета транспортного налога, увеличив его в четыре раза по сравнению с ожидаемым.

Парадокс ситуации заключается в том, что в Германии, стране происхождения автомобиля, налог на аналогичный гибрид существенно ниже, чем на негибридную версию. Евгений предоставил документы, подтверждающие, что мощность автомобиля в Германии оценивается в 178 л.с., что соответствует мощности ДВС.

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Законодательство, очевидно, не успело адаптироваться к стремительному развитию гибридного транспорта. По сути, «гибриды» из-за налога по факту уже не такие выгодные и ликвидные, какими они могли бы быть.

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Источник: Фонтанка

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Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 5
16.11.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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