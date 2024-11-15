Возвращение Volkswagen в Россию: новые подробности

В компании АГР опровергли возвращение Volkswagen в Россию

Компания АГР не искала сотрудников для «Фольксваген Груп Рус», сообщили представители фирмы. Они уточнили, что после передачи АГР российских активов немецкого автопроизводителя Volkswagen она ищет работников только от своего имени.

Представители компании пояснили, что группа занимается различными проектами, требующими расширения штата работников.

Ранее телеграм-канал «Клиент всегда прав» сообщил, что «компания «Фольксваген Груп Рус» открыла несколько вакансий (PR-менеджер и менеджер по связям с общественностью), предположив, что это говорит о возвращении VW на рынок РФ. К сообщению были приложены скриншоты двух вакансий.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Autonews.ru