Новый 7-местный кроссовер с полным приводом и АКП уже в салонах: известна цена
Кроссовер российской сборки Xcite X-Cross 8 начали получать дилеры. Машины привезли в автосалоны в Петербурге, Великом Новгороде и Мурманске. Цены стартуют от 3 млн рублей.
Длина автомобиля составляет 4810 мм при колесной базе 2770 мм. На передней панели расположены три экрана. В 7-местной конфигурации объем багажника равен 193 л.
Под капотом авто турбированный мотор объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый автомат. У кроссовера полный привод и независимая подвеска.
Уже в базе автомобиль получил диодную оптику, медиасистему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, пакет «теплых» опций, двухзонный климат-контроль и другие опции.
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Источник: «Автостат»