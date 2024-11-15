Новый 7-местный кроссовер с полным приводом и АКП уже в салонах: известна цена

Новый кроссовер XCITE X-Cross 8 начал поступать российским дилерам

Кроссовер российской сборки Xcite X-Cross 8 начали получать дилеры. Машины привезли в автосалоны в Петербурге, Великом Новгороде и Мурманске. Цены стартуют от 3 млн рублей.

XCITE X-Cross 8

Длина автомобиля составляет 4810 мм при колесной базе 2770 мм. На передней панели расположены три экрана. В 7-местной конфигурации объем багажника равен 193 л.

Под капотом авто турбированный мотор объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый автомат. У кроссовера полный привод и независимая подвеска.

XCITE X-Cross 8

Уже в базе автомобиль получил диодную оптику, медиасистему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, пакет «теплых» опций, двухзонный климат-контроль и другие опции.

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Источник: «Автостат»