#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Улан» вооружен двумя 7,62-мм пулеметами. В оснащении – лебедка, буксирные проушины, дополнительный багажник на капоте.
16 ноября
Новый вездеход на базе Нивы — на замену китайской времянке
«За рулем» рассказал о перспективах армейского...
Ликсутов: число пользователей самокатов в Москве выросло с 4 до 5 млн
16 ноября
Ликсутов: число пользователей самокатов в Москве выросло с 4 до 5 млн
За сезон на самокатах проката совершили 70 млн...
Интерьер AC 378 GT by Zagato
16 ноября
Эксклюзивная реплика с пробегом менее 10 тыс. км уйдет с молотка: таких всего 10 штук
Один из 10 редких суперкаров AC 378 GT от...

Новый 7-местный кроссовер с полным приводом и АКП уже в салонах: известна цена

Новый кроссовер XCITE X-Cross 8 начал поступать российским дилерам

Кроссовер российской сборки Xcite X-Cross 8 начали получать дилеры. Машины привезли в автосалоны в Петербурге, Великом Новгороде и Мурманске. Цены стартуют от 3 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
XCITE X-Cross 8
XCITE X-Cross 8

Рекомендуем
Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор

Длина автомобиля составляет 4810 мм при колесной базе 2770 мм. На передней панели расположены три экрана. В 7-местной конфигурации объем багажника равен 193 л.

Под капотом авто турбированный мотор объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый автомат. У кроссовера полный привод и независимая подвеска.

XCITE X-Cross 8
XCITE X-Cross 8

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Уже в базе автомобиль получил диодную оптику, медиасистему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, пакет «теплых» опций, двухзонный климат-контроль и другие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:XCITE
Количество просмотров 89
15.11.2024 
Фото:XCITE
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о XCITE X-Cross 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв