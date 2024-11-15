Эти опции автомобиля просто необходимы для суровой русской зимы

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Также среди важных зимних опций ступенчатая регулировка обогрева сидений и руля. Автомобилистам помогает система Webasto, автоматически запускающая обогрев авто. Автозапуск мотора позволяет прогреть салон и двигатель до начала поездки.

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Дворники следует перевести в зимний режим: щетки должны быть расположены выше обычного, чтобы избежать примерзания к стеклу.

Система обогрева форсунок предохранит омывайку от замерзания.

Функция очистки фар от льда и загрязнений также очень важна зимой из-за короткого светового дня. Также водителям рекомендуют использовать аккумуляторы с повышенным запасом мощности.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 60
15.11.2024 
Фото:Unsplash
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