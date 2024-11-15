Эти опции автомобиля просто необходимы для суровой русской зимы

Топ-8 самых важных опций авто в заморозки

О самых важных опциях авто в суровых морозы рассказали эксперты сервиса «СберАвто». Так, при обледенении стекол и зеркал, встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания.

Также среди важных зимних опций ступенчатая регулировка обогрева сидений и руля. Автомобилистам помогает система Webasto, автоматически запускающая обогрев авто. Автозапуск мотора позволяет прогреть салон и двигатель до начала поездки.

Дворники следует перевести в зимний режим: щетки должны быть расположены выше обычного, чтобы избежать примерзания к стеклу.

Система обогрева форсунок предохранит омывайку от замерзания.

Функция очистки фар от льда и загрязнений также очень важна зимой из-за короткого светового дня. Также водителям рекомендуют использовать аккумуляторы с повышенным запасом мощности.

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Источник: Газета.Ru