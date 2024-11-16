Ликсутов: число пользователей самокатов в Москве выросло с 4 до 5 млн

За сезон на самокатах проката совершили 70 млн поездок

Сезон аренды электросамокатов в Москве завершен. В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что электросамокаты становятся все популярнее у горожан – за год число пользователей выросло с 4 млн до 5 млн.

Всего за сезон они совершили 70 млн поездок. Это на 8 млн больше, чем в прошлом году. При этом в восьмидесяти пяти процентах (85%) случаев самокаты арендовали с транспортной целью: чтобы доехать до метро, остановки наземного транспорта, офиса или места учебы.

Главный приоритет для города – повышение безопасности поездок. Для этого Дептранс Москвы совместно с Госавтоинспекцией Москвы и операторами сервисов проводили регулярные проверки по выявлению нарушителей на самокатах и велосипедах. Сотрудники Ситуационного центра ЦОДД оценивали дорожную ситуацию онлайн по камерам 24/7. Обо всех нарушениях сообщали операторам сервисов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Электросамокаты – востребованный у москвичей транспорт. В этом сезоне горожане воспользовались самокатами аренды около 70 млн раз, что на 6 млн больше, чем год назад. При этом 85% всех поездок совершалось с транспортной целью. Вместе с коллегами из ГАИ, ЦОДД и операторами проката продолжим вести комплексную работу по повышению безопасности поездок, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Например, вместе с операторами сервисов мы уже тестируем технологии, которые исключат возможность доступа несовершеннолетним.

В этом сезоне на самокатах и велосипедах проката установили укрупненные номерные знаки, поэтому определять по камерам нарушителей стало проще. Так, с начала сезона водители самокатов получили 155 тыс. штрафов, еще 135 тыс. аккаунтов были заблокированы.

Кроме того, в этом году в городе более ста новых медленных зон в местах, где много пешеходов: у станций МЦД, МЦК, вблизи остановок городского транспорта и метро. Сейчас в городе действует более трехсот пятидесяти (350) медленных зон.

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Источник: Дептранс