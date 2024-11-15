Даже сертифицированные запчасти могут быть некачественными: эксперт назвал причину

Автоэксперт Березин: в России запчастям плохого качества тоже выдают сертификат

В РФ наличие сертификата еще не гарантирует того, что автозапчасти имеют высокое качество, рассказал руководитель отдела обучения бренда «Автоприбор» Артем Березин.

Он пояснил, что запчасти должны соответствовать нормативам, прописанным в ГОСТ и ТУ. Подразумевается, что сертифицированные комплектующие обладают гарантийный качеством.

Но в реальности одна запчасть может пройти сертификацию по минимальным допустимым требованиям, а другая намного превосходить их, рассказал специалист.

Он порекомендовал при выборе деталей учитывать их реальные характеристики.

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Источник: Quto