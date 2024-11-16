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Анонсирован новый седан с запасом хода более 2000 км на одном баке

Новый гибридный седан Geely Galaxy L6 одобрен к выпуску в Китае

После громкого анонса гибридной системы NordThor 2.0 и её дебюта на Geely Galaxy Starship 7, компания готовит к запуску еще одну модель – Geely Galaxy L6. И если Starship 7 впечатлил своими характеристиками, то L6 обещает стать настоящим прорывом в области экономичности и дальности пробега.

Geely Galaxy L6
Geely Galaxy L6
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Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) уже одобрило Galaxy L6 к производству. Габариты седана – 4782 х 1875 х 1489 мм, колесная база – 2752.

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Полностью электрический запас хода остался на уровне 48 км, что вполне ожидаемо для PHEV (подключаемого гибрида). Однако, ключевое изменение – снижение снаряженной массы. Благодаря оптимизации конструкции, вес Galaxy L6 уменьшился с 1680 кг до 1570 кг. Именно это, вкупе с усовершенствованной гибридной системой NordThor 2.0, обеспечивает впечатляющий результат.

Geely Galaxy L6
Geely Galaxy L6

Расход топлива при полностью разряженной батарее снизился с 4,55 л/100 км до 3,8 л/100 км. Это значительное улучшение, и именно оно приближает нас к заявленному ранее Geely запасу хода более 2000 км.

Официального анонса от Geely еще не было.

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Источник: CarNewsChina

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Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС | CarNewsChina
Количество просмотров 14
16.11.2024 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС | CarNewsChina
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