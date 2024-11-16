На рынок вышел современный семейный минивэн с рекордным запасом хода

Представлен гибридный минивэн Roewe iMax8 DMH от SAIC в трех комплектациях

Рынок минивэнов класса люкс пополнился серьезным игроком – подключаемым гибридом Roewe iMax8 DMH от SAIC Motor. Этот автомобиль бросает вызов таким гигантам, как Toyota Alphard, предлагая впечатляющие характеристики по значительно более доступной цене начиная с 27 800 долларов.

Roewe iMax8 DMH

Одно из главных преимуществ Roewe iMax8 DMH – его впечатляющая дальность хода. Полный запас хода составляет внушительные 1536 км, что существенно превосходит показатели многих аналогов. Это достигается благодаря сочетанию мощного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электрического мотора. Запас хода только на электротяге составляет 135 км, что достаточно для поездок по городу и коротких загородных вылазок. При этом средний расход топлива составляет всего 4,71 л/100 км – показатель, который порадует даже самых экономных водителей.

Roewe iMax8 DMH

ДВС выдает максимальную мощность 110 кВт (148 л. с.) и максимальный крутящий момент 235 Нм. Электрический двигатель выдает 176 кВт (236 л. с.) и 390 Нм. Емкость топливного бака составляет 66 л, а максимальная скорость — 175 км/ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 24,7 кВт·ч можно зарядить с 30% до 80% менее чем за 30 минут.

Roewe iMax8 DMH не только экономичен, но и невероятно комфортабелен. Внешне он практически не отличается от бензиновых и полностью электрических версий, сохраняя элегантный и представительный дизайн. Салон с семиместной компоновкой (2+2+3) предлагает множество удобств. Внутри кабины установлена 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов и 12,8-дюймовый центральный экран управления со встроенной операционной системой AliOS от Banma, поддерживающей распознавание голоса, сеть 4G и обновления OTA.

Сиденье водителя с подогревом, вентиляцией, массажем и четырехпозиционной поясничной поддержкой. Сиденья второго и третьего ряда регулируются. Второй ряд перемещается на 360 мм, третий – на 200 мм, обеспечивая максимальную гибкость конфигурации салона.

Интерьер Roewe iMax8 DMH

Roewe iMax8 DMH оснащен целым арсеналом систем безопасности, включающих множество датчиков для расширенных функций помощи водителю: фронтальная камера, два передних ультразвуковых радара, боковые камеры на наружных зеркалах и задняя камера над номерным знаком.

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Источник: CarNewsChina