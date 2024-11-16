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Обновленный внедорожник от популярного бренда впечатлил своим потенциалом

Jetour Traveller 2025 получил совершенно новый дизайн и двухлитровый двигатель

С каждым годом автопром радует нас новыми моделями, и 2025 год не станет исключением. На горизонте появляется совершенно новый Jetour Traveller, который уже успел привлечь внимание автолюбителей благодаря своему инновационному дизайну и мощному двигателю.

Jetour Traveller 2025
Jetour Traveller 2025
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Новый Jetour Traveller 2025 получил заметные изменения в дизайне, которые делают его более современным и привлекательным. Бампер и центральная решетка были переработаны, брендовые буквы переместились с решетки на капот и теперь окрашены в черный цвет.

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Задняя часть автомобиля сохраняет свою узнаваемую форму с квадратным коробом, открывающейся вбок дверью багажного отделения и вертикальными задними фонарями, которые обеспечивают хорошую видимость. Высоко расположенный стоп-сигнал завершает образ.

Размеры нового Jetour Traveller впечатляют: длина составляет 4785 мм, ширина – 2022 мм, высота – 1910 мм, а колесная база равна 2800 мм. Снаряженная масса варьируется от 1898 до 1924 кг в зависимости от комплектации.

Автомобиль также оснащен 19-дюймовыми дисками, багажником на крыше, расширенными колесными арками и новыми боковыми подножками.

Под капотом нового Jetour Traveller находится мощный 2,0-литровый двигатель SQRF4J20, который развивает 251 л.с. и максимальный крутящий момент в 390 Нм. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DCT, что обеспечивает плавное и быстрое переключение передач. Угол въезда составляет 26°, а угол съезда — 28°.

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Нельзя не отметить, что предыдущая версия Jetour Traveller пользовалась большим спросом. В сентябре 2024 года объем продаж составил 15 523 единицы, что на 189,4% больше по сравнению с прошлым годом, хотя и на 6,2% меньше в месячном исчислении. С начала года по сентябрь 2024 года было продано 121 349 автомобилей, что свидетельствует о растущей популярности модели.

Ценовой диапазон для текущей версии составляет от 19 100 до 25 200 долларов, что делает его доступным выбором для широкой аудитории.

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Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 13
16.11.2024 
Фото:CarNewsChina
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