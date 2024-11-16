Огромный внедорожник заменил V8 на четырехцилиндровый мотор — он вообще едет?

Версия Chevrolet Tahoe для китайского рынка получила четырехцилиндровый мотор

В 2025 году Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe, который теперь доступен и на китайском рынке.

Chevrolet Tahoe

Этот огромный автомобиль, который давно завоевал популярность в США, получил ряд изменений, адаптированных под потребности и предпочтения китайских автолюбителей.

Одним из ключевых отличий нового Tahoe является двигатель. В то время как в США модель предлагается с мощными бензиновыми V8 и рядным шестицилиндровым дизелем, в Китае внедорожник оснастили 2,7-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем Turbomax. Этот мотор развивает 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента, что, конечно, меньше, чем у более мощных V8, доступных на американском рынке. Например, 5,3-литровый V8 в США выдает 335 л.с. и 519 Нм, а 6,2-литровый V8 – 420 л.с. и 623 Нм. Несмотря на это, Chevrolet уверяет, что десятиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное и надежное управление, что делает Tahoe отличным выбором для городских и загородных поездок.

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe 2025 впечатляет своими габаритами: длина составляет 5382 мм, ширина — 2058 мм, высота — 1940 мм, а колесная база — 3071 мм. Объем багажника составляет 722 литра, и его можно увеличить до 3480 литров. Семиместная компоновка сидений 2+2+3 позволяет комфортно разместить всех пассажиров.

Новый Tahoe оснащен множеством современных технологий, которые делают каждую поездку максимально комфортной. В автомобиле установлены многофункциональные спортивные сиденья, а трехзонный автоматический климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить свою идеальную температуру. Премиальная аудиосистема Bose с технологиями объемного звучания Centerpoint и SurroundStage обеспечивает высококачественное звучание.

Интерьер Chevrolet Tahoe

Внутреннее оборудование автомобиля также включает в себя 15-дюймовый полноцветный проекционный дисплей HUD, 11-дюймовую полноэкранную приборную панель и 17,7-дюймовый центральный экран управления. Поддержка интеллектуального соединения Baidu, голосового управления и Apple Carplay делает управление автомобилем интуитивно понятным и удобным. Кроме того, Tahoe поддерживает обновления по воздуху, что позволяет владельцам всегда иметь актуальное программное обеспечение.

На китайском рынке новый Chevrolet Tahoe 2025 предлагается по цене почти 90 тысяч долларов, что значительно выше, чем в США, где базовая модель стартует от 60 500 долларов.

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Источник: SpeedMe