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В сегменте премиальных автомобилей на российском авторынке новый лидер продаж

Автостат: Lamborghini Urus восстановил свое лидерство среди люксовых автомобилей

По данным агентства «Автостат», октябрь 2024 года ознаменовался 44-процентным увеличением продаж новых автомобилей класса люкс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 34 до 49 машин.

Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
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Хотя по количеству проданных автомобилей лидирует Bentley (17 единиц), в модельном рейтинге картина иная. Здесь абсолютным победителем стал Lamborghini Urus, вернувший себе звание самого популярного люксового автомобиля в России. В октябре было продано 13 экземпляров этого мощного кроссовера, оставив позади Bentley Bentayga (10 единиц), который в сентябре удерживал лидерство. Замыкает тройку лидеров Bentley Continental GT с результатом в 4 проданных автомобиля.

Интерьер Lamborghini Urus
Интерьер Lamborghini Urus

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Второе место в общем брендовом зачете занял сам Lamborghini (15 проданных автомобилей), уступив лишь Bentley. Rolls-Royce с 8 проданными автомобилями занимает почетное третье место. Maserati и Ferrari также представлены на рынке, но с более скромными показателями – 6 и 3 автомобиля соответственно.

За 10 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано 456 новых люксовых автомобилей. Это на 21% больше, чем в январе – октябре 2023 года.

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Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Lamborghini
Количество просмотров 16
16.11.2024 
Фото:Lamborghini
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