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Просторный и хорошо оснащенный седан Honda по цене Лады? Есть такой!

Новые седаны Honda Crider привезли в Россию из КНР по цене от 1,85 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает непростые времена, и сегмент бюджетных седанов не стал исключением. После ухода многих зарубежных производителей, выбор для покупателей существенно сократился.

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Однако, параллельный импорт вносит свои коррективы, предлагая неожиданные варианты. Одним из таких стало появление на российском рынке Honda Crider – седана, который позиционируется как бюджетная альтернатива популярной Civic, но, как оказывается, его доступность весьма условна.

Honda Crider
Honda Crider

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В последнее время на различных онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже новых Honda Crider. Цена, заявленная одним из продавцов из Заринска (Алтайский край), составила 1 850 000 рублей. На первый взгляд, это кажется привлекательным предложением. Ведь LADA Vesta в топовой комплектации обойдется дороже – порядка 1 960 000 рублей, а Москвич 6 стартует с отметки в 2 200 000 рублей. Однако, стоимость Crider, как показывает анализ объявлений, сильно варьируется в зависимости от региона. В Екатеринбурге за него просят минимум 1 949 000 рублей, в Москве – от 2 090 000 рублей, а в Смоленске – от 2 210 000 рублей.

Honda Crider
Honda Crider

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Что же входит в стоимость этого бюджетного седана? По информации продавца из Заринска, в цену уже включены утилизационный сбор и оформленный электронный ПТС. Комплектация, к сожалению, не указана в объявлении, но известно, что Honda Crider обычно оснащается достаточно неплохим набором опций: регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кожаная отделка сидений, бесключевой доступ, электронный «ручник» с AutoHold, камера заднего вида, цифровая приборная панель, светодиодные фары, мультимедийная система (правда, с англоязычным интерфейсом) и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Honda Crider
Интерьер Honda Crider

Технически все предлагаемые на рынке Honda Crider идентичны: под капотом находится 1,0-литровый турбомотор от Honda Civic, который выдает 122 лошадиные силы и сочетается с бесступенчатым вариатором.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 10
16.11.2024 
Фото:Honda
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