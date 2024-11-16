Просторный и хорошо оснащенный седан Honda по цене Лады? Есть такой!

Новые седаны Honda Crider привезли в Россию из КНР по цене от 1,85 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает непростые времена, и сегмент бюджетных седанов не стал исключением. После ухода многих зарубежных производителей, выбор для покупателей существенно сократился.

Однако, параллельный импорт вносит свои коррективы, предлагая неожиданные варианты. Одним из таких стало появление на российском рынке Honda Crider – седана, который позиционируется как бюджетная альтернатива популярной Civic, но, как оказывается, его доступность весьма условна.

Honda Crider

В последнее время на различных онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже новых Honda Crider. Цена, заявленная одним из продавцов из Заринска (Алтайский край), составила 1 850 000 рублей. На первый взгляд, это кажется привлекательным предложением. Ведь LADA Vesta в топовой комплектации обойдется дороже – порядка 1 960 000 рублей, а Москвич 6 стартует с отметки в 2 200 000 рублей. Однако, стоимость Crider, как показывает анализ объявлений, сильно варьируется в зависимости от региона. В Екатеринбурге за него просят минимум 1 949 000 рублей, в Москве – от 2 090 000 рублей, а в Смоленске – от 2 210 000 рублей.

Honda Crider

Что же входит в стоимость этого бюджетного седана? По информации продавца из Заринска, в цену уже включены утилизационный сбор и оформленный электронный ПТС. Комплектация, к сожалению, не указана в объявлении, но известно, что Honda Crider обычно оснащается достаточно неплохим набором опций: регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кожаная отделка сидений, бесключевой доступ, электронный «ручник» с AutoHold, камера заднего вида, цифровая приборная панель, светодиодные фары, мультимедийная система (правда, с англоязычным интерфейсом) и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Honda Crider

Технически все предлагаемые на рынке Honda Crider идентичны: под капотом находится 1,0-литровый турбомотор от Honda Civic, который выдает 122 лошадиные силы и сочетается с бесступенчатым вариатором.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня