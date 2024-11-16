Zeekr расширит линейку моделей бензиновыми кроссоверами и минивэнами

Zeekr разрабатывает новую гибридную технологию для внедорожников и минивэнов

Zeekr объявил о своем намерении расширить модельный ряд, включая бензиновые кроссоверы, внедорожники и минивэны с использованием новейшей гибридной технологии.

Генеральный директор Zeekr Ан Конхуэй в недавнем интервью подтвердил, что компания разрабатывает инновационную электрогибридную технологию, которая будет применяться в новых моделях. Первые гибридные автомобили планируется представить на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года, а продажи начнутся во второй половине того же года. Это решение стало результатом анализа рынка и растущего интереса к гибридным технологиям среди китайских потребителей.

Несмотря на первоначальную миссию Zeekr, сосредоточенную на чисто электрических автомобилях, в последние месяцы наблюдается изменение стратегии. В августе 2023 года Конхуэй утверждал, что у компании нет планов по производству гибридных моделей. Однако, уже в июле 2024 года он отметил, что рассматриваются варианты с расширенным запасом хода.

Новая гибридная система Zeekr обещает значительные преимущества. Автомобили смогут работать в режиме электромобиля на низких скоростях, что позволит снизить уровень выбросов и повысить эффективность. На скоростных участках дороги будет активироваться бензиновый двигатель, обеспечивая мощность и дальность поездки.

Zeekr не единственный игрок, который делает шаги в сторону гибридизации. Бренды, такие как Avatr, Xpeng и Nio, также рассматривают возможность выхода на рынок с гибридными моделями.

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Источник: CarNewsChina