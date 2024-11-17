На Wildberries теперь можно приобрести нового «немца» ушедшего из России бренда

На Wildberries появились новые кроссоверы BMW по цене от 9,7 млн рублей

С весны 2022 года российский рынок автомобилей претерпел значительные изменения. Одним из самых заметных событий стал уход премиального бренда BMW, который прекратил свою деятельность в России. Однако, как показывает практика, интерес к автомобилям этой марки не угас. В последнее время на маркетплейсе Wildberries стали доступны автомобили BMW, что стало неожиданной новостью для многих автолюбителей.

На платформе Wildberries представлено несколько моделей, среди которых выделяется кроссовер BMW X3 30i xDrive. Этот автомобиль можно приобрести в двух популярных цветах — белом и черном. Цена на модель с учетом утилизационного сбора и растаможки составляет 9,7 миллиона рублей.

Одним из приятных бонусов для покупателей является возможность бесплатной доставки автомобиля в любое место в Москве. Доставка осуществляется с помощью эвакуатора, что гарантирует безопасность транспортировки. При этом все необходимые документы будут предоставлены, что упрощает процесс покупки и делает его более комфортным для клиента.

Несмотря на уход с рынка, BMW продолжает оставаться одним из самых любимых брендов среди российских автолюбителей. Согласно недавнему опросу аналитиков РОМИРа и компании «Яков и партнёры», BMW занимает второе место в рейтинге предпочтений, уступая лишь Toyota.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Wildberries