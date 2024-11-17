Chery Journeo: внедорожный минивэн будущего, бросающий вызов легендарной Delica

Chery показала концепт внедорожного минивэна будущего под названием Journeo

Китайский автопроизводитель Chery представил в Гуанчжоу концептуальный внедорожный минивэн Journeo – амбициозный проект, который, по словам разработчиков, призван переосмыслить представление о комфорте и функциональности в этом сегменте. Если сравнивать его с легендарным Mitsubishi Delica, Journeo не просто идёт по его стопам, а решительно обходит его по многим параметрам, предлагая технологическое совершенство и инновационный дизайн.

Chery Journeo

Габариты заметно больше, чем у Delica, а дизайн современнее и агрессивнее. Особого внимания заслуживают большие распашные двери без центральной стойки и панорамная крыша, дополненная солнечной панелью.

Просторный салон может трансформироваться в зависимости от потребностей: на представленных изображениях показан вариант с двумя рядами сидений и столиком между ними, но планируется и семиместная конфигурация. Раздельные кресла, оригинальный руль-штурвал и огромный экран, простирающийся вдоль лобового стекла, создают ощущение будущего. Задний диван складывается в ровную поверхность, которую можно использовать как кровать, а передние кресла поворачиваются на 180 градусов.

Интерьер Chery Journeo

Но Journeo – это не просто красивый концепт. Он обещает впечатляющую функциональность и технические характеристики. Сердцем минивэна станет гибридная силовая установка Kunpeng Super Hybrid C-DM седьмого поколения, состоящая из 2,0-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов, работающих в паре с трехступенчатой трансмиссией DHT. Заявленный запас хода на одном баке топлива – более 2500. Минивэн планируется оснастить гибридной силовой установкой Kunpeng Super Hybrid C-DM седьмого поколения на базе 2,0-литрового бензинового мотора и двух электромоторов. Координировать их работу будет трехступенчатая трансмиссия DHT, запас хода на баке бензина — более 2500 км. Полный привод и пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета в диапазоне 105 мм делают Journeo настоящим внедорожником, способным преодолевать сложные участки местности.

Интерьер Chery Journeo

Автономная система вождения CPilot 5.0 с поддержкой искусственного интеллекта и производительностью аппаратной платформы 1000 TOPS обещает максимально безопасное и комфортное управление. Более 30 систем помощи водителю и обеспечения безопасности будут следить за ситуацией на дороге и предотвращать возможные аварии.

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Источник: Autohome