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Россияне рассказали, за что любят китайские автомобили

«Делимобиль»: 90% россиян считают дизайн китайских автомобилей привлекательным

Исследование каршеринга «Делимобиль» показало, что китайские автомобили привлекают россиян, прежде всего, своим дизайном (90%) и технологичностью (69%).

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Каршеринг сыграл важную роль в формировании этого позитивного имиджа. 60% опрошенных считают, что китайские автомобили широко представлены на российском рынке, что напрямую связано с их доступностью в сервисах краткосрочной аренды. 44% пользователей «Делимобиля» уже имели опыт аренды китайских автомобилей, что позволило им оценить их эксплуатационные качества на практике.

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Опыт использования в каршеринге, таким образом, выступает своеобразным тест-драйвом, позволяющим потенциальным покупателям познакомиться с машинами в деле. Более того, пользователи, уже имеющие опыт аренды различных китайских автомобилей, демонстрируют более высокую вероятность выбора аналогичного бренда при покупке собственного автомобиля.

Интересно, что несмотря на растущую популярность, 40% опрошенных пока не готовы к приобретению личного автомобиля, что связывается с повышением издержек владения. Однако из тех, кто планирует покупку, значительная часть – каждый третий (32%) - рассматривает китайские автомобили в качестве основного варианта.

Среди наиболее узнаваемых брендов – Haval, Chery и Geely, что объясняется их активным присутствием на рынке каршеринга.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
17.11.2024 
Фото:Depositphotos
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