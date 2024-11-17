Россияне рассказали, за что любят китайские автомобили

«Делимобиль»: 90% россиян считают дизайн китайских автомобилей привлекательным

Исследование каршеринга «Делимобиль» показало, что китайские автомобили привлекают россиян, прежде всего, своим дизайном (90%) и технологичностью (69%).

Каршеринг сыграл важную роль в формировании этого позитивного имиджа. 60% опрошенных считают, что китайские автомобили широко представлены на российском рынке, что напрямую связано с их доступностью в сервисах краткосрочной аренды. 44% пользователей «Делимобиля» уже имели опыт аренды китайских автомобилей, что позволило им оценить их эксплуатационные качества на практике.

Опыт использования в каршеринге, таким образом, выступает своеобразным тест-драйвом, позволяющим потенциальным покупателям познакомиться с машинами в деле. Более того, пользователи, уже имеющие опыт аренды различных китайских автомобилей, демонстрируют более высокую вероятность выбора аналогичного бренда при покупке собственного автомобиля.

Интересно, что несмотря на растущую популярность, 40% опрошенных пока не готовы к приобретению личного автомобиля, что связывается с повышением издержек владения. Однако из тех, кто планирует покупку, значительная часть – каждый третий (32%) - рассматривает китайские автомобили в качестве основного варианта.

Среди наиболее узнаваемых брендов – Haval, Chery и Geely, что объясняется их активным присутствием на рынке каршеринга.

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Источник: Известия