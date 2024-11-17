Подсчитана реальная стоимость владения популярным китайским седаном

Автостат: Владение седаном Kaiyi E5 обойдется в 19 тысяч рублей в месяц

Седан Kaiyi E5, который начал свои продажи в России в марте 2023 года, уже успел привлечь внимание автолюбителей благодаря своей доступной цене и современным характеристикам. Оснащенный 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и вариатором, этот автомобиль предлагает неплохую производительность и комфорт. Но какова реальная стоимость владения этим китайским седаном? Давайте разберемся.

Kaiyi E5

Минимальная рекомендованная розничная цена на Kaiyi E5 сегодня составляет 2 115 000 рублей.

По данным экспертов агентства «Автостат», расчет стоимости владения автомобилем можно провести с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем». В случае с Kaiyi E5, если предположить, что пробег за 5 лет составит 100 000 км, общие расходы владельца составят около 1,14 миллиона рублей. Это означает, что в среднем владелец будет тратить около 19 000 рублей в месяц.

Около 42% всех расходов (480 тысяч рублей) уйдет на покупку бензина. При пробеге в 100 000 км стоимость 1 км пробега составит 11,4 рубля. Страховые расходы составят около 30% от общей суммы, что эквивалентно 335 тысячам рублей. Из этой суммы 249 тысяч рублей уйдет на каско, а 86 тысяч – на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). На техническое обслуживание автомобиля будет потрачено около 23% от общей суммы, что составляет 265 тысяч рублей.

Оставшиеся 5% от общей суммы (около 63 тысяч рублей) пойдут на покупку зимних шин и уплату транспортного налога.

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Источник: Автостат