Электрички между Смоленском и Белоруссией перевезли 7 тыс. человек с начала августа

Смоленская область подписала соглашение с РЖД о сотрудничестве в 2025 году

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе встречи с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым подписал соглашение о сотрудничестве. Документ включает в себя меры по ремонту вокзалов и дорог, улучшение пригородного сообщения, а также развитие сотрудничества с Белоруссией.

Отмечается, что за 10 месяцев 2024 года железнодорожники перевезли 1,8 млн пассажиров и 2,3 млн тонн грузов, включая удобрения, стройматериалы и промышленное сырье.

«Совместными усилиями за короткий срок нам удалось восстановить с 1 августа пригородное сообщение с Беларусью. С момента запуска движения по маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск перевезено более 7 тыс. пассажиров. Свыше 6 тыс. пассажиров уже воспользовались дополнительной "Ласточкой" Москва-Минск, курсирующей с 1 ноября. С начала месяца между столицами России и Беларуси начал ходить брендированный поезд, в котором можно узнать об истории и интересных местах нашей области», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Анохин подчеркнул, что в 2025 году в Смоленской области продолжится работа по развитию пригородного железнодорожного сообщения, в том числе с городами Белоруссии, а также ремонт вокзалов и благоустройство прилегающих к ним территорий. Губернатор отметил, что в 2025 году ремонтом железнодорожных переездов в регионе будут заниматься дорожники из Смоленской области, такая договоренность также достигнута в ходе встречи с начальником Московской железной дороги.

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Источник: htt.me/anohin67