Самые доступные новые машины с вариатором: 5 моделей

Составлен топ-5 самых дешевых автомобилей с вариатором в России

Журналисты издания «Автоновости дня» выбрали пять самых доступных машин с вариатором на российском рынке.

На первой строчке Livan X3 Pro стоимостью 1 559 000 руб. с учетом прямой скидки в размере 113 000 руб. В списке оснащения этого авто мультируль, датчики парковки и другое. Под капотом бензиновый мотор 1.5 мощностью 103 л.с.

Livan X3 Pro

Вторую строчку занял седан Lada Vesta по цене от 1 575 000 руб. Рестайлинговая Lada Vesta NG с вариатором предлагается с атмосферным мотором, работающим с отдачей 106 л.с. У седана есть системы ABS, EBD, фронтальные подушки безопасности и прочие опции.

На третьем месте Москвич 3 по цене от 1 770 000 руб. Под капотом модификации «Стандарт Плюс» установлен двигатель 1.5 мощностью 136 л.с. с турбиной. В комплектацию входят климат-контроль, функция подогрева кресел и зеркал заднего вида и другое.

Далее следует JAC JS3 стоимостью 1 949 000 руб. без учета спецпредложений. Автомобиль оснащен мотором на 1,6 л, работающим с отдачей 109 л.с. У модели есть фронтальные подушки безопасности, датчики парковки, климат-контроль и иные опции.

На пятом месте JAC J7, в базе оснащенный турбированным мотором на 1,5 л. мощностью 136 л.с. Цена этой машины стартует от 1 999 000 руб. У данного авто есть LED-оптика, датчики парковки, круиз-контроль и иные опции.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

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Источник: Автоновости дня