#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
18 ноября
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
Эксперт Трушкова перечислила самые надежные...
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
18 ноября
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
20 современных электробусов вышли на маршруты в...
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
18 ноября
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали...

Самые доступные новые машины с вариатором: 5 моделей

Составлен топ-5 самых дешевых автомобилей с вариатором в России

Журналисты издания «Автоновости дня» выбрали пять самых доступных машин с вариатором на российском рынке.

На первой строчке Livan X3 Pro стоимостью 1 559 000 руб. с учетом прямой скидки в размере 113 000 руб. В списке оснащения этого авто мультируль, датчики парковки и другое. Под капотом бензиновый мотор 1.5 мощностью 103 л.с.

Livan X3 Pro
Livan X3 Pro
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Вторую строчку занял седан Lada Vesta по цене от 1 575 000 руб. Рестайлинговая Lada Vesta NG с вариатором предлагается с атмосферным мотором, работающим с отдачей 106 л.с. У седана есть системы ABS, EBD, фронтальные подушки безопасности и прочие опции.

Рекомендуем
Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей

На третьем месте Москвич 3 по цене от 1 770 000 руб. Под капотом модификации «Стандарт Плюс» установлен двигатель 1.5 мощностью 136 л.с. с турбиной. В комплектацию входят климат-контроль, функция подогрева кресел и зеркал заднего вида и другое.

Далее следует JAC JS3 стоимостью 1 949 000 руб. без учета спецпредложений. Автомобиль оснащен мотором на 1,6 л, работающим с отдачей 109 л.с. У модели есть фронтальные подушки безопасности, датчики парковки, климат-контроль и иные опции.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

На пятом месте JAC J7, в базе оснащенный турбированным мотором на 1,5 л. мощностью 136 л.с. Цена этой машины стартует от 1 999 000 руб. У данного авто есть LED-оптика, датчики парковки, круиз-контроль и иные опции.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Livan X3 Pro
Lada Vesta
JAC JS3
JAC J7
Москвич 3
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

18 ноября
Стоит ли покупать машину с вариатором?

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» | АВТОВАЗ | Москвич | JAC
Количество просмотров 11
18.11.2024 
Фото:«За рулем» | АВТОВАЗ | Москвич | JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0