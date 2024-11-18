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Цифровые приборы, «шайба» трансмиссии, кресла с массажем — новая версия Ауры!

АВТОВАЗ показал электромобиль e-Aura с кожаным салоном и цифровыми приборами

Новый стретч-седан Lada Aura, построенный на удлиненной на 25 см платформе Весты, только ожидается в продажах, но уже поступают подробности по особым комплектациями и версиям этой модели. Так, в очередной раз «засветилась» электрическая e-Aura – машину с электродвигателем вместо ДВС протестировал Денис Мантуров.

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Денис Мантуров за рулем e-Aura
Денис Мантуров за рулем e-Aura

Напомним, двумя неделями ранее с этой машиной знакомился президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Сопоставив снимки с двух событий, можно понять, как будут выглядеть передняя и задняя части салона электрической версии Ауры.

Интерьер Lada e-Aura
Интерьер Lada e-Aura

Источник пишет, что e-Aura получила черно-красную отделку из натуральной кожи, цифровую приборную панель, шайбу управления трансмиссией, электроручник, а также задние раздельные кресла с электрорегулировками, вентиляцией и массажем. Между креслами установлена консоль-подлокотник с четырьмя сенсорными панелями для управления дополнительными функциями.

Михаил Осеевский в салоне e-Aura
Михаил Осеевский в салоне e-Aura

Внешне «электричку» можно узнать по оригинальному шильдику с литерой «е». Подробностей по силовой установке пока практически нет, как и по планам производства такой модификации. С электромобилями АВТОВАЗ экспериментирует давно, в свое время экологичная версия была и у Весты. Очевидно, направление актуализировалось в свете последних тенденций. Показанная машина позиционируется заводом как опытная версия.

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Обычные бензиновые Ауры уже доставляют дилерам, которые должны начать продажи в ноябре, но первые два месяца машины будут распределяться по корпоративным клиентам. Под капотом у этих автомобилей – вазовский 1.8 Evo в паре с китайским вариатором WLY. Цены – от 2,6 млн рублей. До конца 2024 года АВТОВАЗ планирует выпустить около 2 тысяч экземпляров Ауры.

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Источник: RCI News

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
18.11.2024 
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