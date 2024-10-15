Раскрыта полная комплектация Lada Aura

АВТОВАЗ: бизнес-седан Lada Aura предложат в двух комплектациях

АВТОВАЗ будет предлагать бизнес-седан Lada Aura в двух комплектациях.

Уточняется, что в базовую версию Premier входят светодиодные фары и фонари, система мониторинга слепых зон, подогрев руля и всех сидений, круиз-контроль, глубокая тонировка задних стекол, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четыре динамика и камера заднего вида.

Комплектация Status отличается наличием мультимедиасистемы с 10-дюймовым экраном, цифровой 10-дюймовой «приборки» и 17-дюймовых дисков вместо 16-дюймовых.

10 октября АВТОВАЗ начал производство бизнес-седана Lada Aura на заводе в Тольятти и объявил, что начальная цена новинки составит 2,6 млн рублей.

Lada Aura

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Источник: «Известия»