Раскрыта полная комплектация Lada Aura
АВТОВАЗ будет предлагать бизнес-седан Lada Aura в двух комплектациях.
Уточняется, что в базовую версию Premier входят светодиодные фары и фонари, система мониторинга слепых зон, подогрев руля и всех сидений, круиз-контроль, глубокая тонировка задних стекол, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четыре динамика и камера заднего вида.
Комплектация Status отличается наличием мультимедиасистемы с 10-дюймовым экраном, цифровой 10-дюймовой «приборки» и 17-дюймовых дисков вместо 16-дюймовых.
10 октября АВТОВАЗ начал производство бизнес-седана Lada Aura на заводе в Тольятти и объявил, что начальная цена новинки составит 2,6 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.
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Источник: «Известия»