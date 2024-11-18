Владельцы этих автомобилей сталкиваются с поломками реже всего

Каждый пятый автомобилист в России недоволен своей машиной

Согласно совместному исследованию СК «Росгосстрах» и «Автокод», каждого пятого опрошенного россиянина не устраивает купленная машина, но только 2% из них планируют менять машину.

Также уточняется, что ломаются авто у 24% водителей, а в число самых частых поломок входят неисправность подвески (42%), неполадки в электросистеме (24%), проблемы с аккумулятором (23%) и мотором (20%).

Согласно исследованию, за последние три года с неисправностями сталкивались 60% автовладельцев. В 31% случаев водители, у которых машины не ломаются в последние годы, являются обладателями японских авто. Далее следуют европейские машины, ими довольны около 25% собственников. На третьем месте российские машины (14%).

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Источник: ТАСС