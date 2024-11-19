Белоруссия запустит производство битопливных автомобилей

СП «БелДжи» наладит мелкосерийную сборку битопливных седанов Belgee S50

Сотрудничающее с китайским Geely белорусское предприятие «БелДжи» планирует наладить мелкосерийное производство битопливных седанов Belgee S50. Напомним, Belgee – это белорусский бренд, под которым выпускаются локализованные на заводе в РБ модели Geely. В случае с Belgee S50 это седан Geely Emgrand.

Сборка битопливной модификации должна стартовать в 2025 году, пишет источник со ссылкой на главу СП «БелДжи» Геннадия Свидерского. Сообщается, что автомобиль в такой модификации сможет использовать в качестве топлива и бензин, и сжатый (компримированный) природный газ, обозначаемый как КПГ и CNG.

Появление такой версии не стало сюрпризом. Еще в сентябре о битопливном Belgee S50 CNG написал ряд СМИ – тогда стало известно, что перевод модели на метан подготовила расположенная в Тольятти ГК «АТС».

Прототип Belgee S50 CNG от ГК «АТС»

В Тольятти ГК «АТС» производит мелкой серией метановые Lada Vesta CNG. А проект в Белоруссии реализует дочернее предприятие «АТС – Белавто» совместно с «Трансгаз Беларусь», Газпромом и рядом технологических партнеров.

Если появление серийного биотопливного Belgee S50 ожидается только в 2025 году, то обычные бензиновые «белорусские Эмгранды» начнут сходить с конвейера в Борисовском районе Минской области до конца 2024 года. Модель пополнит уже выпускающийся на заводе ряд, состоящий из Belgee X50 и Belgee X70, они же локализованные Geely Coolray и Atlas Pro в дорестайлинговых версиях.

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Источник: Автопоток

Фото: Автоброкер Клуб