Семейным водителям: на «умном» заводе» на конвейер встал флагманский кроссовер
Производство флагманского кроссовера Tiggo 9 стартовало на заводе Chery Group в китайском Циндао, соответствующем концепции «умного завода». На каждом этапе создания автомобиля, включая штамповку, сварку, покраску и финальную сборку, интегрированы автоматизация и строгие стандарты качества. Об этом рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».
«В сварочном цехе работают многочисленные роботы, которые отвечают высоким стандартам сборки кроссовера TIGGO 9. Особая технология на базе искусственного интеллекта позволяет им отслеживать точность каждого сварного шва, что обеспечивает герметичность и долговечность кузова кроссовера и гарантирует безопасность водителя и пассажиров», – уточняют в пресс-службе.
После сборки все кроссоверы Chery Tiggo 9 проходят тестирование, тщательную проверку проходят колеса, ступицы, система освещения и другие компоненты. Инженеры Chery параллельно с этим проводят тест-драйвы выборочных моделей, чтобы убедиться в их качестве и надежности.
В пресс-службе подчеркивают, что приоритетным направлением для бренда Chery является создание комфортных условий для семейных водителей. Такие автомобили подходят не только для повседневного использования, но и для поездок в дальние путешествия. Благодаря превосходным показателям безопасности и передовым технологиям кроссовер Tiggo 9 обеспечит уникальный опыт вождения, а сочетание стиля, безопасности и комфорта выведут его на новый уровень.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»