#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
18 ноября
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
Эксперт Трушкова перечислила самые надежные...
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
18 ноября
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
20 современных электробусов вышли на маршруты в...
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
18 ноября
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали...

Семейным водителям: на «умном» заводе» на конвейер встал флагманский кроссовер

В Китае стартовало производство флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 для России

Производство флагманского кроссовера Tiggo 9 стартовало на заводе Chery Group в китайском Циндао, соответствующем концепции «умного завода». На каждом этапе создания автомобиля, включая штамповку, сварку, покраску и финальную сборку, интегрированы автоматизация и строгие стандарты качества. Об этом рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Производство Chery Tiggo 9
Производство Chery Tiggo 9

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей
«В сварочном цехе работают многочисленные роботы, которые отвечают высоким стандартам сборки кроссовера TIGGO 9. Особая технология на базе искусственного интеллекта позволяет им отслеживать точность каждого сварного шва, что обеспечивает герметичность и долговечность кузова кроссовера и гарантирует безопасность водителя и пассажиров», – уточняют в пресс-службе.

После сборки все кроссоверы Chery Tiggo 9 проходят тестирование, тщательную проверку проходят колеса, ступицы, система освещения и другие компоненты. Инженеры Chery параллельно с этим проводят тест-драйвы выборочных моделей, чтобы убедиться в их качестве и надежности.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В пресс-службе подчеркивают, что приоритетным направлением для бренда Chery является создание комфортных условий для семейных водителей. Такие автомобили подходят не только для повседневного использования, но и для поездок в дальние путешествия. Благодаря превосходным показателям безопасности и передовым технологиям кроссовер Tiggo 9 обеспечит уникальный опыт вождения, а сочетание стиля, безопасности и комфорта выведут его на новый уровень.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба «Чери Автомобили Рус»
Количество просмотров 15
18.11.2024 
Фото:пресс-служба «Чери Автомобили Рус»
Поделиться:
Оцените материал:
0