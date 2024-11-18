Семейным водителям: на «умном» заводе» на конвейер встал флагманский кроссовер

В Китае стартовало производство флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 для России

Производство флагманского кроссовера Tiggo 9 стартовало на заводе Chery Group в китайском Циндао, соответствующем концепции «умного завода». На каждом этапе создания автомобиля, включая штамповку, сварку, покраску и финальную сборку, интегрированы автоматизация и строгие стандарты качества. Об этом рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Производство Chery Tiggo 9

«В сварочном цехе работают многочисленные роботы, которые отвечают высоким стандартам сборки кроссовера TIGGO 9. Особая технология на базе искусственного интеллекта позволяет им отслеживать точность каждого сварного шва, что обеспечивает герметичность и долговечность кузова кроссовера и гарантирует безопасность водителя и пассажиров», – уточняют в пресс-службе.

После сборки все кроссоверы Chery Tiggo 9 проходят тестирование, тщательную проверку проходят колеса, ступицы, система освещения и другие компоненты. Инженеры Chery параллельно с этим проводят тест-драйвы выборочных моделей, чтобы убедиться в их качестве и надежности.

Chery Tiggo 9

В пресс-службе подчеркивают, что приоритетным направлением для бренда Chery является создание комфортных условий для семейных водителей. Такие автомобили подходят не только для повседневного использования, но и для поездок в дальние путешествия. Благодаря превосходным показателям безопасности и передовым технологиям кроссовер Tiggo 9 обеспечит уникальный опыт вождения, а сочетание стиля, безопасности и комфорта выведут его на новый уровень.

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Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»