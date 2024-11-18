Гранте грозит конкуренция — эксперт прогнозирует приток иномарок в Россию

Эксперт Баканов рассказал, какие авто будут ввозить после отмены санкций Японией

Японские автомобили Suzuki Hustler, Honda Fit, а также небольшие кроссоверы в ценовом диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн рублей станут завозить в Россию чаще. Таким прогнозом поделился автоэксперт Петр Баканов.

Комментируя новость о том, что власти Японии разрешили вывозить мягкие гибриды, эксперт подчеркнул, что для начала необходимо изучить документацию и понять, какие модели для японской таможни подпадают под определение «мягкие гибриды».

«Потому что трактоваться это может по-разному. Но если всё в порядке, то новость на самом деле хорошая. Больше всего от нее выиграют желающие купить такие модели, как Suzuki Hustler, Honda Fit и небольшие кроссоверы, которые могут стоить от 900 тысяч до 1,5 миллионов рублей», – подчеркивает специалист.

Баканов уточнил, что обычно такие автомобили востребованы на Дальнем Востоке. Конечно, речь идет не о новой, а подержанной машине, но зато у нее будет АКП и хорошее оснащение, констатирует эксперт.

«К сожалению, в сегменте бюджетных автомобилей, которые могли бы заменить Lada, у нас сейчас очень большие проблемы, приличных машин за такие деньги почти нет. И если появится возможность купить японские модели, а они могут быть с совсем небольшим пробегом, то это позитивная новость», – резюмирует эксперт.

Напомним, власти Японии смягчили введенные против РФ санкции и разрешили импортировать «мягкие гибриды». На аукционах теперь есть возможность купить такие марки, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz и Audi. Глава компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский заметил, что введенное послабление не совсем корректно называть смягчением запрета. В Токио просто переформулировали изначальные правила на фоне падения продаж автомобилей на местном рынке, уточнил топ-менеджер.

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Источник: news.ru