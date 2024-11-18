В Россию вернулся легендарный корейский семейный кроссовер: известна цена
Легендарный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по параллельным каналам по цене от 3 200 000 рублей. За такую сумму автомобиль 2023 г. в. продает компания из Благовещенска, сама машина находится в Москве.
Машина в предмаксимальной комплектации Luxury Edition с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., роботом. Привод передний. У кроссовера кожаный салон, виртуальная приборная панель и мультимедийный комплекс, кожаный мультифункциональный руль и прочие опции.
Аналогичный кроссовер предлагает продавец из Хабаровска за 3 280 000 рублей, а Sportage с простым 2,0-литровым атмосферником мощностью 150 л. с. можно приобрести из наличия в Омске за 3 500 000 рублей.
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Источник: Автоновости дня