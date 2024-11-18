Названы самые популярные машины, которые россияне покупают в кредит
В РФ самым популярным способом приобретения машины становится покупка в кредит, сообщили аналитики компании «Рольф». Они рассказали, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит.
В этом плане лидируют машины бренда Chery (32% от всех кредитных продаж авто до 2 млн рублей). Наиболее популярен кроссовер Сhery Tiggo 4 Pro (46% продаж), а также Tiggo 7 Pro Max (41%) иTiggo 7 Pro (5%).
На второй строчке находится марка Москвич (13%) с моделями Москвич 3 и Москвич 6. С таким же показателем среди лидеров присутствует и марка Omoda с кроссовером C5.
Среди б/у машин по цене до 2 млн рублей лидирует бренд Kia (11%), рассказали аналитики. Самые популярные модели этой марки: Rio, Cee’d и Sportage. Далее следует бренд Hyundai с моделями Solaris, Creta и ix35, замыкает топ-3 немецкая марка Volkswagen с моделями Polo, Tiguan и Jetta.
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Источник: Газета.Ru