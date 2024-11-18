Иномарка сгорела: водитель легковушки съехал с дороги и врезался в препятствие
В Смирныховском районе на Сахалине в селе Онор произошла авария. Уточняется, что 17-летний водитель легковой машины Toyota Succeed не учел дорожные и погодные условия, съехал с трассы и влетел в препятствие. Известно, что у парня не было водительских прав.
В результате ДТП иномарка загорелась, пострадали водитель и его 19-летний пассажир. По факту случившегося проводится проверка.
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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Сахалинской области