Иномарка сгорела: водитель легковушки съехал с дороги и врезался в препятствие

На Сахалине в аварии с горящим автомобилем пострадали два человека

В Смирныховском районе на Сахалине в селе Онор произошла авария. Уточняется, что 17-летний водитель легковой машины Toyota Succeed не учел дорожные и погодные условия, съехал с трассы и влетел в препятствие. Известно, что у парня не было водительских прав.

В результате ДТП иномарка загорелась, пострадали водитель и его 19-летний пассажир. По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Сахалинской области