В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
В Медвежьегорском районе Карелии пассажирский микроавтобус перевернулся на крышу. Авария произошла на 602-м километре автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск».
Уточняется, что 56-летний водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.
Шесть пассажиров пострадали, всех их госпитализировали. Полиция выясняет причины произошедшего.
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Источник: Госавтоинспекция Карелии