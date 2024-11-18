В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП

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Источник: Госавтоинспекция Карелии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
18.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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