Практичные и доступные автомобили – 5 отличных моделей

Эксперты нашли на рынке России топ-5 вместительных машин ценой до ₽2 млн

Цены на новые автомобили на рынке России растут, несмотря на это, еще можно найти модели по цене до двух миллионов рублей. Эксперты составили топ-5 вместительных автомобилей в кузове универсал.

Haval Jolion по цене от 1,99 млн рублей – этот китайский кроссовер по праву занимает статус бестселлера в РФ. Haval Jolion заслуженно считается бестселлером российского рынка, его любят за доступную цену и хорошую динамику. Кроссовер оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. и МКП, причем можно выбрать версию с роботизированной трансмиссией, но стоимость тогда будет выше двух млн рублей.

Haval Jolion

Jetour X50 – цена от 1,99 млн рублей, у этой модели впечатляющий багажник объемом 1262 л при сложенных сиденьях, атмосферный мотор объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., он работает в паре с механической коробкой передач. За турбомотор и роботизированную трансмиссию нужно доплатить 300 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации Comfort есть зимний пакет.

Москвич 3 – от 1,7 млн рублей, такая цена делает кроссовер доступным для большого количества покупателей. Оснащен в «базе» турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., МКП. Доплата за вариатор составит всего 70 тысяч рублей. Комплектация Комфорт с люком, светодиодной оптикой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также камерой заднего вида стоит 1,9 млн. рублей.

Lada Largus – от 1,66 млн рублей, универсал оснащен двигателями мощностью 90 или106 л.с., максимальный объем багажника 2350 л при сложенных сиденьях.

Базовая комплектация Classic включает 90-сильный двигатель, ABS, кондиционер и подушку безопасности водителя. Версия Classic Plus предлагает частично складываемую спинку заднего сиденья (60/40) и обойдется в 1,705 млн рублей.

Lada Vesta SW по цене от 1,655 млн рублей – один из самых доступных универсалов на рынке РФ. Стартовая комплектация Comfort’24 получила мотор объемом 1,6 л (106 л. с.), МКП, фронтальные подушки безопасности, светодиодную оптику и систему ESC. Версии с вариатором и более мощным двигателем доступны по цене от 1,705 млн рублей. В комплектации Techno’24, от 2 млн рублей кроме прочего имеется обогрев всех сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с навигатором и камера заднего вида.

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Источник: autonews.ru