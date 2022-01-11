Универсалы от 1,2 млн рублей: супертест «За рулем»

В России осталась всего дюжина моделей классических универсалов, да и те в большинстве своем — дорогие премиальные кросс-версии. Что происходит?! Может, маркетологи навязывают нам кроссоверы вместо «вагонов», потому что на последних зарабатывают не так много? Но лично я уже лет 15 езжу исключительно на универсалах — и наверняка я не один такой.
Участники
Мы собрали три наиболее характерных универсала. Самый народный и самый доступный — Лада Веста SW Cross со 113‑сильным мотором и вариатором. Такой SW Cross в максимально дорогом исполнении тянет на 1,2 млн рублей. Конечно, есть еще Ларгус — он дешевле, но это другая тема, больше про груз, чем про комфорт.
В более высоком классе остался лишь Kia Ceed SW — его только что обновили. У нашей машины — двигатель 1.6 (128 л.с.) и автомат, а также ходовая комплектация Prestige за 1,8 млн рублей.
Аристократию представляет Volvo с моделью V60 Cross Country. У него 250 сил, 8‑ступенчатый автомат и полный привод. С учетом опций тянет на безумные 4,7 миллиона рублей, но можно попробовать найти базовую машину (если повезет) за 3,5 миллиона — ничего дешевле среди премиальных кросс-вагонов давно уже нет.
|Kia Ceed SW
Дебютировал в конце 2018 года. В 2021 году прошел обновление. Доступен с кузовами хэтчбек и универсал. Сборка в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1,6 (128 л.с.) — от 1 604 900 ₽
1,5T (150 л.с.) — от 2 039 900 ₽
|Volvo V60 Cross Country
В продаже — с июля 2018 года. Выпускается в Швеции. В Россию поставляют только полноприводную кросс-версию V60 Cross Country.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
2,0Т (250 л.с.) — от 3 499 000 ₽
|Лада Веста SW Cross
Старт производства в Ижевске — в конце 2017 года. В этом году ожидается рестайлинг.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1,6 (106 л.с.) — от 1 042 900 ₽
1,8 (122 л.с.) — от 1 067 900 ₽
1,6 (113 л.с.) — от 1 132 900 ₽
Объемное мышление
Многие говорят, что кроссовер — по сути, тоже универсал. Ой ли? Renault Sandero Stepway или Kia Rio X стоят, как Лада Веста SW, но не увезут и половину того, что можно в нее запихнуть. Речь не только об объеме (у Весты около 370 литров «под шторкой»). В Весте хорошо организовано грузовое пространство: подполье, крюки для сумок, карман для баклажки с омывающей жидкостью…
Kia Ceed SW
В Сиде подобным мелочам тоже уделили внимание. Под складным фальшполом — много отделений, в том числе для снятой шторки. Правда, в отличие от Весты, в «погребе» всего лишь докатка. Положишь нормальное колесо — о подполье придется забыть.
Удивительно и другое: Лада на 20 см короче Kia — но ничуть не теснее на втором ряду.
Volvo V60 Cross Country
У Volvo V60 Cross Country багажник даже меньше, чем у Сида: 380 литров против почти 430 литров! Из оборудования — те же крючки и 12‑вольтовые розетки.
Разница в том, как это подано. Подполья нет вовсе: весь замеренный объем отдан под большие вещи. Пол и стенки отделаны мягким ковролином. А шторка багажника не только сворачивается, но и может услужливо подниматься вверх. На пороге — металлические накладки, чтобы не царапать при погрузке пластик. А в спинках задних сидений есть люк для длинных грузов.
Лада Веста SW Cross
В отличие от соперников, Volvo пятиместный лишь формально. Высоченный тоннель и жесткая спинка намекают, что среднему пассажиру на заднем сиденье не место.
У Сида в богатой комплектации тоже можно сложить среднюю секцию, чтобы загрузить длинномеры и отправиться в путь вчетвером. Ладе такой вариант не светит ни за какие деньги: даже сложив узкую секцию, уместиться сзади вдвоем будет сложно.