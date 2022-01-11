Универсалы от 1,2 млн рублей: супертест «За рулем»

Почему у нас не любят универсалы? Они же гораздо практичнее кроссоверов!

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В России осталась всего дюжина моделей классических универсалов, да и те в большинстве своем — дорогие премиальные кросс-версии. Что происходит?! Может, маркетологи навязывают нам кроссоверы вместо «вагонов», потому что на последних зарабатывают не так много? Но лично я уже лет 15 езжу исключительно на универсалах — и наверняка я не один такой.

Участники

Мы собрали три наиболее характерных универсала. Самый народный и самый доступный — Лада Веста SW Cross со 113‑сильным мотором и вариатором. Такой SW Cross в максимально дорогом исполнении тянет на 1,2 млн рублей. Конечно, есть еще Ларгус — он дешевле, но это другая тема, больше про груз, чем про комфорт.

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В более высоком классе остался лишь Kia Ceed SW — его только что обновили. У нашей машины — двигатель 1.6 (128 л.с.) и автомат, а также ходовая комплектация Prestige за 1,8 млн рублей.

Аристократию представляет Volvo с моделью V60 Cross Country. У него 250 сил, 8‑ступенчатый автомат и полный привод. С учетом опций тянет на безумные 4,7 миллиона рублей, но можно попробовать найти базовую машину (если повезет) за 3,5 миллиона — ничего дешевле среди премиальных кросс-вагонов давно уже нет.

Kia Ceed SW

Дебютировал в конце 2018 года. В 2021 году прошел обновление. Доступен с кузовами хэтчбек и универсал. Сборка в Калининграде.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,6 (128 л.с.) — от 1 604 900 ₽

1,5T (150 л.с.) — от 2 039 900 ₽ Volvo V60 Cross Country

В продаже — с июля 2018 года. Выпускается в Швеции. В Россию поставляют только полноприводную кросс-версию V60 Cross Country.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

2,0Т (250 л.с.) — от 3 499 000 ₽ Лада Веста SW Cross

Старт производства в Ижевске — в конце 2017 года. В этом году ожидается рестайлинг.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,6 (106 л.с.) — от 1 042 900 ₽

1,8 (122 л.с.) — от 1 067 900 ₽

1,6 (113 л.с.) — от 1 132 900 ₽

Объемное мышление

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Многие говорят, что кроссовер — по сути, тоже универсал. Ой ли? Renault Sandero Stepway или Kia Rio X стоят, как Лада Веста SW, но не увезут и половину того, что можно в нее запихнуть. Речь не только об объеме (у Весты около 370 литров «под шторкой»). В Весте хорошо организовано грузовое пространство: подполье, крюки для сумок, карман для баклажки с омывающей жидкостью…

Kia Ceed SW

Грузить Kia — одно удовольствие. Погрузочная высота небольшая, проем самый большой, а порог не образует ступеньку.

Багажник вмещает 428 литров по нашей методике замера. При загрузке тех же вещей остается намного больше свободного места, чем в Ладе. В подполье много отделений для мелких вещей. Но если положить полноразмерную запаску, то «подвала» уже не будет.

Спинки задних сидений можно откинуть из багажника — есть дублирующие ­клавиши. Внутренняя ручка пятой двери — только одна.

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В Сиде подобным мелочам тоже уделили внимание. Под складным фальшполом — много отделений, в том числе для снятой шторки. Правда, в отличие от Весты, в «погребе» всего лишь докатка. Положишь нормальное колесо — о подполье придется забыть.

Удивительно и другое: Лада на 20 см короче Kia — но ничуть не теснее на втором ряду.

Volvo V60 Cross Country

Погрузочная высота у Volvo чуть больше, чем у Сида, и картину портит узковатый проем багажника.

Багажник V60 вмещает 380 литров, но это без всякого подполья. Так что после загрузки тех же вещей остается больше свободного места, чем в Весте. Крючок-захват — простое и удобное решение, чтобы не держать фальшпол руками. Шторку можно не только складывать, но и поднимать вверх.

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У Volvo V60 Cross Country багажник даже меньше, чем у Сида: 380 литров против почти 430 литров! Из оборудования — те же крючки и 12‑вольтовые розетки.

Разница в том, как это подано. Подполья нет вовсе: весь замеренный объем отдан под большие вещи. Пол и стенки отделаны мягким ковролином. А шторка багажника не только сворачивается, но и может услужливо подниматься вверх. На пороге — металлические накладки, чтобы не царапать при погрузке пластик. А в спинках задних сидений есть люк для длинных грузов.

Лада Веста SW Cross

Высота погрузки Весты могла бы быть меньше, а порог напрасно сделали выше уровня пола: мешает при разгрузке.

С учетом подполья багажник Лады вмещает 370 литров. После загрузки «тарированного» багажа почти не осталось свободного места. В подполье есть еще один «этаж», и даже это не помешало влезть полноценному запасному колесу.

По бокам — удобные карманы: левый для «омывайки»... ...а в правый можно убрать компрессор.

В отличие от соперников, Volvo пятиместный лишь формально. Высоченный тоннель и жесткая спинка намекают, что среднему пассажиру на заднем сиденье не место.

У Сида в богатой комплектации тоже можно сложить среднюю секцию, чтобы загрузить длинномеры и отправиться в путь вчетвером. Ладе такой вариант не светит ни за какие деньги: даже сложив узкую секцию, уместиться сзади вдвоем будет сложно.