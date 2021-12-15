Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества

Последний оставшийся на нашем рынке универсал гольф-класса обновился.

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Kia Ceed — уникальный для России автомобиль. Если не считать Ладу, то лишь в гамме Сида остался более-менее доступный универсал — хотя можно ли назвать доступной машину, чья рекомендованная цена начинается c 1,6 млн рублей?

Впрочем, берут хорошо: в первом полугодии 2021 года из всех проданных Сидов на универсал пришлось 63%! Хэтч­бек тоже модернизировали, но я взял именно универсал. Я лет пятнадцать покупаю исключительно «вагоны». Удобно же!

Что нового?

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Изменились оба бампера (они разные у простых версий и топовых GT Line с GT Line +), переделали решетку радиатора и переднюю оптику. Противотуманные фары переехали с бампера в основную оптику. У базовой версии свет по-прежнему галогенный. У хэтчбека в самых дорогих версиях поменялись и задние фонари. И, конечно, поставили новую эмблему.

Базовый двигатель — известный атмосферник 1.6, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. А вот турбомотор 1.4 уступил место новому агрегату 1.5 Smartstream, тоже с турбонаддувом, мощностью 150 л.с. (+10 сил). Обновился и семиступенчатый робот.

Уже в начальных комплектациях есть медиасистема с 8‑дюймовым экраном. В топовых — 10 дюймов и акустика JBL.

Отныне у Сида 12‑дюймовая цифровая панель, меняющаяся в зависимости от выбранного режима.

Прежняя связка турбомотора и робота порой бесила: коробка зачастую не могла определиться с выбором ступеней и дергалась на малом ходу. Теперь паузы при переключениях сильно сократились (в спортрежиме их вовсе нет), истеричный характер в пробках исчез. Но вот легкости разгона всё равно нет: Ceed будто что-то тяготит.

Зато в поворотах «вагон» очень приятен — у машин со 150‑сильным мотором сзади стоит многорычажная подвеска, а не обычная балка, как у версий с атмосферником. Да-да, я не ошибся: балка! Еще бы подвеску чуть помягче, но по-прежнему жестко.

В смешанном режиме я укладываюсь в 8 л/100 км. А на трассе едва перешагиваю отметку в шесть литров.

Передние сиденья у GT-версий отличаются более рельефными боковинами подушки и спинки. Начиная со средней комплектации Prestige (1,78 млн рублей) спинки задних сидений разделены в пропорции 40:20:40.

В гамме остался только обычный универсал — «спортвагон» Kia Proceed Россию покинул.

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Вообще, на автобане универсал чувствует себя прекрасно. Тут еще и полный набор электронных ассистентов — активный круиз, удержание в полосе, автоторможение. Работает всё это очень прилично.

Полностью расслабиться мешает гул от шин. Хотя обновленный Ceed тише дореформенной машины, дорожных шумов всё равно много.

Kia Ceed SW. Цена в России от 1 564 900 ₽.

Цены и комплектации

Точечные изменения пошли Сиду на пользу, но большинство из них относятся к самым дорогим версиям. А ходовыми останутся машины попроще. В среднем Ceed подорожал на 4–5%. Сильнее всего выросла «база» — почти на 100 тысяч, но это объясняется исчезновением механики. Да-да, я снова не ошибся: Сидов с механической коробкой больше нет.

Хэтчбек немного дешевле универсала: от 1,56 до 2,11 млн рублей. В среднем хэтчбек дешевле на 60 тысяч.

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Самый дешевый универсал Kia Ceed обойдется в 1 605 000 рублей (базовый хэтч на 40 тысяч дешевле). Оптимальная ­версия Prestige стоит 1,78 миллиона.

Универсал с турбомотором — это уже два миллиона кровных. Турбонаддув, робот и задняя многорычажная подвеска — прерогативы двух самых ­дорогих версий с буквами GT.

Плохо, что у Сида SW вообще нет прямых аналогов на нашем рынке. А для для менеджеров в шоурумах слова ­«дефицит» и «эксклюзив» — синонимы команды «фас»!

УНИВЕРСАЛЫ В РОССИИ

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Популяция обычных универсалов практически вымерла. Не считая кросс-версий и моделей премиальных марок, сохранили «вагоны» только Лада, Kia и Skoda.

Самый дешевый универсал на рынке — Лада Гранта: от 588 900 рублей за версию Standart с 90‑сильным 8‑клапанным мотором и пятиступенчатой механикой. А самая дорогая Гранта Luxe с 4‑ступенчатым автоматом (98 л.с.) — это 809 тысяч рублей. Также у Гранты есть 106‑сильный двигатель, работающий с МКП.

Лада Гранта Лада Ларгус

Мегавместительный Ларгус — машина хозяйственная и простая. Автомата у него нет, а двигатели те же, что у Гранты, — 1.6 мощностью 90 и 106 л.с. Цены стартуют от 780 900 рублей, а самый дорогой Ларгус обойдется в 978 900 рублей за версию Luxe.

Не стоит забывать про Весту. Простой универсал Classic Start со 106‑сильным мотором и механикой стоит 892 900 рублей (совсем недавно столько стоила топовая Vesta SW Cross). А самая дорогая Vesta SW (113 л.с. и вариатор) обойдется в 1 202 900 рублей.

Лада Vesta SW Skoda Superb

Skoda Octavia со сменой поколения лишилась вагона на российском рынке. В линейке остался только один универсал — большой Superb. Самая простая машина со 150‑сильным турбомотором стоит 2 677 000 рублей. Полноприводный Superb с 280‑сильным двухлитровым мотором тянет на четыре миллиона. Это уже совсем другая ценовая лига.

KIA CEED SW 1.6 MPI 1.5 T-GDI Длина / ширина / высота / база 4600 / 1800 / 1475 / 2650 мм Снаряженная / полная масса 1476 / 1850 кг 1524 / 1880 кг Объем багажника (VDA) 625 / 1694 л Максимальная скорость 192 км/ч 210 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,8 с 8,8 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 93 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин; 155 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1482 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин; 253 Н·м при 1500–3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива (смешанный режим) 7,2 л / 100 км 5,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6 передний привод; Р7

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Фото: Георгий Садков и Kia