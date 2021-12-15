Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества

Kia Ceed — уникальный для России автомобиль. Если не считать Ладу, то лишь в гамме Сида остался более-менее доступный универсал — хотя можно ли назвать доступной машину, чья рекомендованная цена начинается c 1,6 млн рублей?
Впрочем, берут хорошо: в первом полугодии 2021 года из всех проданных Сидов на универсал пришлось 63%! Хэтчбек тоже модернизировали, но я взял именно универсал. Я лет пятнадцать покупаю исключительно «вагоны». Удобно же!
Что нового?
Изменились оба бампера (они разные у простых версий и топовых GT Line с GT Line +), переделали решетку радиатора и переднюю оптику. Противотуманные фары переехали с бампера в основную оптику. У базовой версии свет по-прежнему галогенный. У хэтчбека в самых дорогих версиях поменялись и задние фонари. И, конечно, поставили новую эмблему.
Базовый двигатель — известный атмосферник 1.6, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. А вот турбомотор 1.4 уступил место новому агрегату 1.5 Smartstream, тоже с турбонаддувом, мощностью 150 л.с. (+10 сил). Обновился и семиступенчатый робот.
Прежняя связка турбомотора и робота порой бесила: коробка зачастую не могла определиться с выбором ступеней и дергалась на малом ходу. Теперь паузы при переключениях сильно сократились (в спортрежиме их вовсе нет), истеричный характер в пробках исчез. Но вот легкости разгона всё равно нет: Ceed будто что-то тяготит.
Зато в поворотах «вагон» очень приятен — у машин со 150‑сильным мотором сзади стоит многорычажная подвеска, а не обычная балка, как у версий с атмосферником. Да-да, я не ошибся: балка! Еще бы подвеску чуть помягче, но по-прежнему жестко.
В смешанном режиме я укладываюсь в 8 л/100 км. А на трассе едва перешагиваю отметку в шесть литров.
Вообще, на автобане универсал чувствует себя прекрасно. Тут еще и полный набор электронных ассистентов — активный круиз, удержание в полосе, автоторможение. Работает всё это очень прилично.
Полностью расслабиться мешает гул от шин. Хотя обновленный Ceed тише дореформенной машины, дорожных шумов всё равно много.
Цены и комплектации
Точечные изменения пошли Сиду на пользу, но большинство из них относятся к самым дорогим версиям. А ходовыми останутся машины попроще. В среднем Ceed подорожал на 4–5%. Сильнее всего выросла «база» — почти на 100 тысяч, но это объясняется исчезновением механики. Да-да, я снова не ошибся: Сидов с механической коробкой больше нет.
Самый дешевый универсал Kia Ceed обойдется в 1 605 000 рублей (базовый хэтч на 40 тысяч дешевле). Оптимальная версия Prestige стоит 1,78 миллиона.
Универсал с турбомотором — это уже два миллиона кровных. Турбонаддув, робот и задняя многорычажная подвеска — прерогативы двух самых дорогих версий с буквами GT.
Плохо, что у Сида SW вообще нет прямых аналогов на нашем рынке. А для для менеджеров в шоурумах слова «дефицит» и «эксклюзив» — синонимы команды «фас»!
УНИВЕРСАЛЫ В РОССИИ
Популяция обычных универсалов практически вымерла. Не считая кросс-версий и моделей премиальных марок, сохранили «вагоны» только Лада, Kia и Skoda.
Самый дешевый универсал на рынке — Лада Гранта: от 588 900 рублей за версию Standart с 90‑сильным 8‑клапанным мотором и пятиступенчатой механикой. А самая дорогая Гранта Luxe с 4‑ступенчатым автоматом (98 л.с.) — это 809 тысяч рублей. Также у Гранты есть 106‑сильный двигатель, работающий с МКП.
Мегавместительный Ларгус — машина хозяйственная и простая. Автомата у него нет, а двигатели те же, что у Гранты, — 1.6 мощностью 90 и 106 л.с. Цены стартуют от 780 900 рублей, а самый дорогой Ларгус обойдется в 978 900 рублей за версию Luxe.
Не стоит забывать про Весту. Простой универсал Classic Start со 106‑сильным мотором и механикой стоит 892 900 рублей (совсем недавно столько стоила топовая Vesta SW Cross). А самая дорогая Vesta SW (113 л.с. и вариатор) обойдется в 1 202 900 рублей.
Skoda Octavia со сменой поколения лишилась вагона на российском рынке. В линейке остался только один универсал — большой Superb. Самая простая машина со 150‑сильным турбомотором стоит 2 677 000 рублей. Полноприводный Superb с 280‑сильным двухлитровым мотором тянет на четыре миллиона. Это уже совсем другая ценовая лига.
KIA CEED SW
1.6 MPI
1.5 T-GDI
Длина / ширина / высота / база
4600 / 1800 / 1475 / 2650 мм
Снаряженная / полная масса
1476 / 1850 кг
1524 / 1880 кг
Объем багажника (VDA)
625 / 1694 л
Максимальная скорость
192 км/ч
210 км/ч
Разгон 0–100 км/ч
11,8 с
8,8 с
Двигатель
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 93 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин; 155 Н·м при 4850 об/мин
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1482 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин; 253 Н·м при 1500–3500 об/мин
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива (смешанный режим)
7,2 л / 100 км
5,8 л / 100 км
Трансмиссия
передний привод; А6
передний привод; Р7
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Фото: Георгий Садков и Kia