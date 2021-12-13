Сколько стоит Гранта (в средних зарплатах) и как долго немец копит на Golf?

Эксперт «За рулем» все посчитал. А еще - сравнил «второй» Гольф с ранним вазовским «Спутником». Спойлер: это машины одного уровня!

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Большой тест-сравнение европейских бестселлеров — Гранты и Гольфа — читайте по этой ссылке.

Ниже — любопытная статистика, экспертная оценка автомобилей и важная техническая информация.

Что немцу хорошо, то нам... дорого

Непрерывный рост цен усугубляется нашей низкой покупательской способностью. Сколько нужно работать, чтобы купить машину?

Средняя заработная плата в России — 42 тысячи рублей. Хотя понятно, что большинство людей получают меньше. Например, зарплата учителя в школе может быть 30–35 тысяч руб­лей, а директор получает раз в пять больше — и в среднем всё круто. И всё же доверимся официальным данным.

Средний немец получает около 4000 евро. Чтобы купить нормально оснащенный Golf со 150‑сильным мотором, ему нужно потратить около восьми зарплат. А вот нашему человеку, чтобы купить хорошую Гранту, придется работать (и не есть!) полтора года и отдать 17 месячных доходов.

Еще интереснее посчитать, какую долю от годового дохода придется отдать на содержание автомобиля при годовом пробеге 20 тысяч км.

С учетом расходов на топливо, обязательное страхование и транспортный налог немец в среднем потратит около 2400 евро в год, или 5% от его годового дохода. На содержание Гранты по этим же пунктам уйдет где-то 85 тысяч рублей, а это 17% от годового дохода среднего россиянина!

После этого не стоит удивляться тому, насколько автомобильный парк Германии богаче и свежее.

Гордость за предков

Народная Лада Гранта дебютировала в 2012 году, но в ее основе лежит платформа «восьмого» семейства, производство которого началось в далеком 1984 году. Она безнадежно устарела, но в середине восьмидесятых годов переднеприводные Лады были вполне в духе времени. Достаточно сравнить ВАЗ‑2109, продажи которого стартовали в 1987 году, и тогдашний Volkswagen Golf второго поколения.

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Недавно мне довелось поездить на «втором» Гольфе и раннем «Спутнике», причем оба автомобиля были в идеальном состоянии. Так вот, это машины одного уровня! В чём-то Volkswagen лучше. Он тише, у него выше плавность хода, дороже материалы отделки салона. Но и «девятка» не промах. Особенно для активных водителей — управляется она интереснее и азартнее. А когда вышел полуторалитровый мотор ВАЗ‑21083, то и динамика подтянулась.

Но дальше что-то пошло не так. Даже достойная Веста сегодня конкурирует с удешевленными «бюджетниками», а вовсе не с новым Гольфом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАЗ-2109 «СПУТНИК» VOLKSWAGEN GOLF II Длина / ширина / высота / база 4006 / 1650 / 1402 / 2460 мм 3980 / 1660 / 1420 / 2480 мм Объем багажника 330 л 345 л Снаряженная масса 915 кг 850 кг Максимальная скорость 148 км/ч 162 км/ч Разгон 0–100 км/ч 16 с 15 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1295 см³; 47 кВт / 64 л.с. при 5800 об/мин; 95 Н·м при 3400 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1595 см³; 51 кВт / 69 л.с. при 5200 об/мин; 118 Н·м при 2700 об/мин Трансмиссия М5 М5 Топливо / запас топлива АИ-92 / 43 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,0 л / 100 км 9,5 л / 100 км Размер колес 165/70 R13 155/70 R13

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА VOLKSWAGEN GOLF Снаряженная / полная масса 1160 / 1560 кг 1333 / 1810 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 8,5 с Максимальная скорость 184 км/ч 216 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,7 / 5,2 / 6,5 л / 100 км 7,2 / 5,0 / 5,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1395 см³ Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 250 Н·м при 1500–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач М5 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / — / — / 3,50 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 Главная передача 3,71 3,23 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые/барабанные дисковые, вентилируемые/дисковые Шины 185/55 R15 225/45 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры ЛАДА ГРАНТА 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 300 VOLKSWAGEN GOLF 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 131

ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»

ЛАДА ГРАНТА VOLKSWAGEN GOLF Разгон, 0–100 км/ч, с 10,91 8,68 Эластичность, 60–100 км/ч, с 6,69 4,56 Эластичность, 80–120 км/ч, с 11,50 5,56

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель ЛАДА ГРАНТА VOLKSWAGEN GOLF Рабочее место водителя Сиденье Гранты вызывает много вопросов. Иногда спиной ощущается каркас, почти нет боковой поддержки, неудобен профиль спинки — через час тело затекает. Кресло Гольфа — эталон. Это же касается и органов управления. Удобный руль перемещается в широких пределах по двум направлениям. Пластиковый руль Лады регулируется только по высоте. А вот естественный обзор Гранты лучше. Golf спасают электронные помощники. Сиденье 7 9 Органы управления 7 9 Обзор 8 8 Салон Спереди в Гранте остро не хватает отделений для мелочей и подлокотника. В Гольфе таких проблем нет. Стоит ли говорить, насколько совершеннее медиасистема в Фольксвагене? По запасу пространства второй ряд обоих автомобилей близок. Но в Гольфе удобнее посадка. Багажник у Гранты почти вдвое больше. Передняя часть 7 9 Задняя часть 7 8 Багажник 9 7 Ходовые качества Управляемость Лады осталась там же, где и создавалась платформа — в 80‑х. Запоздалые реакции, плохой самовозврат руля, явная недостаточная поворачиваемость дополнены гулянием тяжелой и массивной кормы. Golf демонстрирует практически идеальное поведение. Лучше у него и динамика, но и Ладу нельзя назвать медленной. Меньше 11 секунд — шикарный результат для столь недорого автомобиля. Про тормоза этого сказать нельзя. Эффективность, информативность привода — хуже, чем у Фольксвагена. Динамика 8 9 Тормоза 7 9 Управляемость 7 9 Комфорт Энергоемкость подвески Гранты высокая. Скорость на разбитой дороге ограничивает лишь прочность легкосплавных колес. На Гольфе приходится выбирать траекторию на плохом покрытии. В салоне Фольксвагена значительно тише. В Гранте слышно всё: ветер в уплотнителях, гул от арок, работа двигателя и коробки. Возможности климатической системы Гранты неплохи. Простой однозонный климат шумит, но работает. Есть подогрев лобового стекла. У Фольксвагена аж трехзонный климат-контроль и есть подогрев руля. Шум 7 8 Плавность хода 9 8 Климат 8 9 Приспособленность к России Под пластиком защиты Гольфа — жалкие 140 мм. Просвет у Гранты выше, да и защита из металла. Выше расположен и передний бампер. В багажнике есть полноценная запаска, в то время как у Гольфа — только узкая докатка. Дилерская сеть Фольксвагена широка, но она меркнет на фоне Лады — три сотни официальных СТО! Геометрическая проходимость 9 7 Сервис 9 8 Эксплуатация 9 8 Общая оценка 7,87 8,33

Номинант Гран-при «За рулем» К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Volkswagen Golf восьмого поколения— стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

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