Сколько стоит Гранта (в средних зарплатах) и как долго немец копит на Golf?

Большой тест-сравнение европейских бестселлеров — Гранты и Гольфа — читайте по этой ссылке.
Ниже — любопытная статистика, экспертная оценка автомобилей и важная техническая информация.
Что немцу хорошо, то нам... дорого
Непрерывный рост цен усугубляется нашей низкой покупательской способностью. Сколько нужно работать, чтобы купить машину?
Средняя заработная плата в России — 42 тысячи рублей. Хотя понятно, что большинство людей получают меньше. Например, зарплата учителя в школе может быть 30–35 тысяч рублей, а директор получает раз в пять больше — и в среднем всё круто. И всё же доверимся официальным данным.
Средний немец получает около 4000 евро. Чтобы купить нормально оснащенный Golf со 150‑сильным мотором, ему нужно потратить около восьми зарплат. А вот нашему человеку, чтобы купить хорошую Гранту, придется работать (и не есть!) полтора года и отдать 17 месячных доходов.
Еще интереснее посчитать, какую долю от годового дохода придется отдать на содержание автомобиля при годовом пробеге 20 тысяч км.
С учетом расходов на топливо, обязательное страхование и транспортный налог немец в среднем потратит около 2400 евро в год, или 5% от его годового дохода. На содержание Гранты по этим же пунктам уйдет где-то 85 тысяч рублей, а это 17% от годового дохода среднего россиянина!
После этого не стоит удивляться тому, насколько автомобильный парк Германии богаче и свежее.
Гордость за предков
Народная Лада Гранта дебютировала в 2012 году, но в ее основе лежит платформа «восьмого» семейства, производство которого началось в далеком 1984 году. Она безнадежно устарела, но в середине восьмидесятых годов переднеприводные Лады были вполне в духе времени. Достаточно сравнить ВАЗ‑2109, продажи которого стартовали в 1987 году, и тогдашний Volkswagen Golf второго поколения.
Недавно мне довелось поездить на «втором» Гольфе и раннем «Спутнике», причем оба автомобиля были в идеальном состоянии. Так вот, это машины одного уровня! В чём-то Volkswagen лучше. Он тише, у него выше плавность хода, дороже материалы отделки салона. Но и «девятка» не промах. Особенно для активных водителей — управляется она интереснее и азартнее. А когда вышел полуторалитровый мотор ВАЗ‑21083, то и динамика подтянулась.
Но дальше что-то пошло не так. Даже достойная Веста сегодня конкурирует с удешевленными «бюджетниками», а вовсе не с новым Гольфом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
ВАЗ-2109 «СПУТНИК»
|
VOLKSWAGEN GOLF II
|
Длина / ширина / высота / база
|
4006 / 1650 / 1402 / 2460 мм
|
3980 / 1660 / 1420 / 2480 мм
|
Объем багажника
|
330 л
|
345 л
|
Снаряженная масса
|
915 кг
|
850 кг
|
Максимальная скорость
|
148 км/ч
|
162 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
16 с
|
15 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1295 см³; 47 кВт / 64 л.с. при 5800 об/мин; 95 Н·м при 3400 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1595 см³; 51 кВт / 69 л.с. при 5200 об/мин; 118 Н·м при 2700 об/мин
|
Трансмиссия
|
М5
|
М5
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 43 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,0 л / 100 км
|
9,5 л / 100 км
|
Размер колес
|
165/70 R13
|
155/70 R13
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
ЛАДА ГРАНТА
|
VOLKSWAGEN GOLF
|
Снаряженная / полная масса
|
1160 / 1560 кг
|
1333 / 1810 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 с
|
8,5 с
|
Максимальная скорость
|
184 км/ч
|
216 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 50 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
8,7 / 5,2 / 6,5 л / 100 км
|
7,2 / 5,0 / 5,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1596 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
148 Н·м при 4200 об/мин
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
М5
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / — / — / 3,50
|
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
|
Главная передача
|
3,71
|
3,23
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые/барабанные
|
дисковые, вентилируемые/дисковые
|
Шины
|
185/55 R15
|
225/45 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
ЛАДА ГРАНТА
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
300
|
VOLKSWAGEN GOLF
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
131
ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»
|
|
ЛАДА ГРАНТА
|
VOLKSWAGEN GOLF
|
Разгон, 0–100 км/ч, с
|
10,91
|
8,68
|
Эластичность, 60–100 км/ч, с
|
6,69
|
4,56
|
Эластичность, 80–120 км/ч, с
|
11,50
|
5,56
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
ЛАДА ГРАНТА
|
VOLKSWAGEN GOLF
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье Гранты вызывает много вопросов. Иногда спиной ощущается каркас, почти нет боковой поддержки, неудобен профиль спинки — через час тело затекает. Кресло Гольфа — эталон. Это же касается и органов управления. Удобный руль перемещается в широких пределах по двум направлениям. Пластиковый руль Лады регулируется только по высоте. А вот естественный обзор Гранты лучше. Golf спасают электронные помощники.
|
Сиденье
|
7
|
9
|
Органы управления
|
7
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Спереди в Гранте остро не хватает отделений для мелочей и подлокотника. В Гольфе таких проблем нет. Стоит ли говорить, насколько совершеннее медиасистема в Фольксвагене? По запасу пространства второй ряд обоих автомобилей близок. Но в Гольфе удобнее посадка. Багажник у Гранты почти вдвое больше.
|
Передняя часть
|
7
|
9
|
Задняя часть
|
7
|
8
|
Багажник
|
9
|
7
|
Ходовые качества
|
Управляемость Лады осталась там же, где и создавалась платформа — в 80‑х. Запоздалые реакции, плохой самовозврат руля, явная недостаточная поворачиваемость дополнены гулянием тяжелой и массивной кормы. Golf демонстрирует практически идеальное поведение. Лучше у него и динамика, но и Ладу нельзя назвать медленной. Меньше 11 секунд — шикарный результат для столь недорого автомобиля. Про тормоза этого сказать нельзя. Эффективность, информативность привода — хуже, чем у Фольксвагена.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
7
|
9
|
Управляемость
|
7
|
9
|
Комфорт
|
Энергоемкость подвески Гранты высокая. Скорость на разбитой дороге ограничивает лишь прочность легкосплавных колес. На Гольфе приходится выбирать траекторию на плохом покрытии. В салоне Фольксвагена значительно тише. В Гранте слышно всё: ветер в уплотнителях, гул от арок, работа двигателя и коробки. Возможности климатической системы Гранты неплохи. Простой однозонный климат шумит, но работает. Есть подогрев лобового стекла. У Фольксвагена аж трехзонный климат-контроль и есть подогрев руля.
|
Шум
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Под пластиком защиты Гольфа — жалкие 140 мм. Просвет у Гранты выше, да и защита из металла. Выше расположен и передний бампер. В багажнике есть полноценная запаска, в то время как у Гольфа — только узкая докатка. Дилерская сеть Фольксвагена широка, но она меркнет на фоне Лады — три сотни официальных СТО!
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
7
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
Общая оценка
|
7,87
|
8,33
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Volkswagen Golf восьмого поколения— стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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