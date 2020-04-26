«Настоящая капсула времени» вызывает у зрителей вопросы и наводит на мысли о «перекупах».

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Автомобиль ВАЗ-21093 «Спутник» 1990 года был найден после 30-летнего «заточения» в гараже. Машину показал на своем Youtube-канале пользователь Roma Urraco, специализирующийся на обзорах «капсул времени» и ставший новым владельцем этого уникального авто.

В видео он сообщает, что «по легенде» вишневая «девятка» после покупки проехала всего 62 километра от автосалона до гаража, в котором по какой-то причине и простояла все эти годы. Автомобиль хранился в хороших условиях: гараж оказался сухим, поэтому на автомобиле практически отсутствует коррозия, да и в целом автомобиль производит впечатление нового.

Однако многие комментаторы усомнились в том, что автомобиль действительно столь безупречен, а сам обзор является честным. Часть из них вспомнила, что именно этот автомобиль, но с еще меньшим пробегом на одометре, уже появлялся на канале год назад — VIN-номера машин, по заявлениям наблюдательных зрителей, совпадают.

Пользователи делают вывод, что с первого раза автомобиль не удалось выгодно перепродать, и целью публикации нового ролика является банальное желание все же сбыть машину, выдав ее за «абсолютно новую». Кто-то посетовал на то, что пробег «Спутника» скручен, а кто-то — на явно «рекламный» характер видео, с умалчиванием невыгодных деталей, вроде вздувшегося пластика торпедо. Кроме того, некоторые пользователи замечали, что если машина и простояла 30 лет в гараже, она не новая, ей в любом случае 30 лет.

Если «капсулы времени» подчас вызывают вопросы, то скрупулезное «воскрешение» из совершеннейшего небытия, как в случае с британским Riley Lynx 1934 года — только уважение.

Фото: скриншот Youtube, канал Roma Urraco