Уникальный раллийный Riley Lynx 1934 года сгорел дотла, но был восстановлен

От уничтоженного пожаром автомобиля остались только фрагменты шасси и кузова, но они попали в хорошие руки.

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У Роджера Фонтейна, в прошлом раллийного гонщика, и его жены Пенни из Саттертона (Линкольншир, Англия) нет детей, поэтому времени на хобби достаточно: Роджер привык проводить досуг за реставрацией старых машин. В 2015 году он объявил в соцсетях, что подбирает автомобиль для нового проекта, и некоторое время спустя друг сообщил ему, что нашел раллийный Riley Lynx 1934 года.

Родстер выпускался британским брендом Riley с 1926 по 1938 год и сейчас считается коллекционной редкостью, являя собой образец золотой эры английского автомобильного дизайна. Проблема была в том, что найденный экземпляр, в прошлом блистательный, ныне представлял собой несколько изрядно обгоревших обломков, валявшихся в сарае. Условно сохранившейся можно было считать лишь раму, вокруг которой Роджер и решил восстановить прежний облик раллийной машины.

Он заново изготовил деревянный остов кузова и все внешние его панели, по возможности используя уцелевшие оригинальные фрагменты, пишет Autoevolution. Затем начался кропотливый процесс поиска деталей (о финансовых затратах история умалчивает) и сборки автомобиля. Проект был завершён в 2018 году, но сначала Фонтейн столкнулся со сложностями регистрации своего Riley Lynx, уже де-юре не существующего, потом лечил сломанное колено, а в довершение всего был вынужден бороться с раком.

Но в январе 2020 года Роджер все же пригласил свою Пенни покататься на «Фениксе», как метко окрестил он полностью восстановленный до былого блеска автомобиль. А потом написал книгу «Phoenix», которую сейчас можно купить на Amazon.

Пока вот такие Riley Lynx прописывали виражи британских трасс, на улицах США царили Бьюики, один из которых мы внимательно рассмотрели.

Фото: Autoevolution.