Уникальный раллийный Riley Lynx 1934 года сгорел дотла, но был восстановлен
От уничтоженного пожаром автомобиля остались только фрагменты шасси и кузова, но они попали в хорошие руки.
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У Роджера Фонтейна, в прошлом раллийного гонщика, и его жены Пенни из Саттертона (Линкольншир, Англия) нет детей, поэтому времени на хобби достаточно: Роджер привык проводить досуг за реставрацией старых машин. В 2015 году он объявил в соцсетях, что подбирает автомобиль для нового проекта, и некоторое время спустя друг сообщил ему, что нашел раллийный Riley Lynx 1934 года.
Родстер выпускался британским брендом Riley с 1926 по 1938 год и сейчас считается коллекционной редкостью, являя собой образец золотой эры английского автомобильного дизайна. Проблема была в том, что найденный экземпляр, в прошлом блистательный, ныне представлял собой несколько изрядно обгоревших обломков, валявшихся в сарае. Условно сохранившейся можно было считать лишь раму, вокруг которой Роджер и решил восстановить прежний облик раллийной машины.
Он заново изготовил деревянный остов кузова и все внешние его панели, по возможности используя уцелевшие оригинальные фрагменты, пишет Autoevolution. Затем начался кропотливый процесс поиска деталей (о финансовых затратах история умалчивает) и сборки автомобиля. Проект был завершён в 2018 году, но сначала Фонтейн столкнулся со сложностями регистрации своего Riley Lynx, уже де-юре не существующего, потом лечил сломанное колено, а в довершение всего был вынужден бороться с раком.
Но в январе 2020 года Роджер все же пригласил свою Пенни покататься на «Фениксе», как метко окрестил он полностью восстановленный до былого блеска автомобиль. А потом написал книгу «Phoenix», которую сейчас можно купить на Amazon.
- Пока вот такие Riley Lynx прописывали виражи британских трасс, на улицах США царили Бьюики, один из которых мы внимательно рассмотрели.
Фото: Autoevolution.
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