Коллекционер нашёл и восстановил отцовский Volkswagen Type 3 fastback 1967 года

Линн Пфеннинг из Северной Дакоты (США) потратил 38 лет, чтобы заполучить, и ещё четыре года, чтобы восстановить Volkswagen Type 3 fastback, принадлежавший отцу.

Его родители приобрели машину в 1967 году за 2200 долларов, после того, как семейный Beetle побывал в ДТП с коровой. В детстве Линн ухаживал за фастбеком вместе с отцом, но спустя восемь лет тот продал машину приятелю, а приятель затем передал своему сыну, ездившему на ней в школу и, впоследствии, на работу.

В конце концов машина отправилась в сарай, где провела 20 лет. Линн вырос, получил образование и сделал карьеру, но страсть к двигателям с воздушным охлаждениям не утратил, владея коллекционным Volkswagen Beetle 1963 года. Примерно раз в пять лет он упрашивал владельца продать ему отцовский Type 3 fastback, но тот согласился только в 2013-м. Машина к тому времени находилась в плачевном состоянии.

Толстые слои шпаклёвки на дверях, передних крыльях и капоте покрывали вмятины, образовавшиеся от многочисленных контактов с животными — на закате своей первой жизни фастбек работал вместо овчарки на загоне скота. Пол сгнил, а в двигателе при запуске взорвалось мышиное гнездо, повредив головки блока цилиндров. Линн мог бы выписать чек и целиком поручить восстановление машины помогавшему ему механику, но самую грязную работу Пфеннинг принципиально делал сам, погружаясь во все нюансы реставрации. На все было потрачено 4 года и почти 40 000 долларов.

Скрупулезно отреставрированный Volkswagen Type 3 fastback имеет двигатель с увеличенным с 1,6 до 1,8 л объемом, новенький твидовый салон и, будучи изначально окрашенным в непритязательный оттенок синего Brunswick Blue, теперь щеголяет умопомрачительным цветом Candy Brandywine, в который часто красят хот-роды эпохи 1930-х. Машина уже завоевала несколько престижных наград на североамериканских фестивалях раритетных автомобилей. В 2018 году Пфеннинг пригласил своего 83-летнего отца на самый первый конкурс с участием их Фольксвагена, который и взял тогда главный приз.

— Он не мог поверить, что это та же самая машина, — говорит Пфеннинг. — Он был очень взволнован, улыбался все два часа, что шел парад, и иногда вскрикивал с сильным немецким акцентом: «Это Volkswagen, и я купил его совершенно новым!».

Здорово, когда раритетные автомобили возвращаются к своим хозяевам — так, уникальный Cadillac Eldorado угонщики добровольно вернули 106-летнему ветерану Второй мировой войны.

Фото: media.vw.com