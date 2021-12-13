Новый Гольф и Лада Гранта - большой тест «народных»

Volkswagen Golf и наша Гранта - самые популярные автомобили в Европе. Но почему Лада дешевле аж в четыре раза?

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Golf, давший имя своему классу, — самая продаваемая модель в Германии. А у нас Гольфы были когда-то популярны, но теперь… Немецкая сборка, высокий курс евро… Да и в целом интерес к гольф-классу поугас — активнее берут кроссоверы либо «бюджетников» класса В+.

Гранта — вот наш герой. За машину со 106‑сильным мотором и механической коробкой — 750 тысяч рублей. Причем это максимальная комплектация Luxe, с опциями. Это вам не 2,9 миллиона за новый Golf со 150‑сильным турбомотором и 8‑ступенчатым автоматом.

Сравним уровень машин и уровень жизни автомобилистов в целом?

Лада Гранта

Дебютировала в 2012 году с кузовом седан. Позже появился лифтбек. В 2018 году автомобиль обновился, и тогда же добавились хэтчбек, универсал и кросс-версия, выпускавшиеся до этого под брендом Калина.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,6 (90 л.с.) — от 559 900 ₽

1,6 (98 л.с.) — от 724 500 ₽

1,6 (106 л.с.) — от 659 500 ₽ Volkswagen Golf

Машина первого поколения вышла в далеком 1974 году и сразу стала хитом. Нынешний «восьмой» Golf появился в 2019 году. В Россию машины поставляют с головного завода в Вольфсбурге.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,4 (150 л.с.) — от 2 558 000 ₽

2,0 (245 л.с.) — от 3 090 000 ₽

Конструкция

Конструктивно они близки. Поперечно расположенный двигатель, передний привод, спереди подвеска McPherson. Но на этом сходство заканчивается. У Гольфа сзади многорычажка. А турбомотор 1.4 выдает взрывные 150 сил.

Едва ли не единственное технологическое преимущество Гранты — мультимедийка с Яндексом. Шах и мат. В Германии своего подобного сервиса нет. А еще в Гранту зашито приложение Lada Connect — чтобы со смартфона управлять центральным замком, крышкой багажника, пускать мотор и смотреть, что вообще происходит с машиной. И это — на одной из самых доступных машин в России.

Лада Гранта

«Физическая» приборная панель Лады — пример информативной приборки за мини­мальные деньги. Базовая медиасистема удобна в пользовании: по большим кнопкам не промахнешься. А вот звучание штатной акустики отвратное.

После рестайлинга Гранта получила переднюю панель от Калины. Она и удобнее, и смотрится лучше. Но материалы самые дешевые. А за рулем будет комфортно только любителям высокой посадки.

Однозонный климат-контроль шумит на высоких оборотах вентилятора. Управление логично, а система эффективна. Подогрев лобового ­стекла в нашей стране не переоценить. Дополнительное отделение в верхней части панели очень вместительно. Частичная ­компенсация отсутствия бокса между ­сиденьями.

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В каждом уголке, в каждой системе Гольфа чувствуется современная основа. А в Гранте за инновациями и красивым фасадом всё еще прячется советское наследие. Да, ее можно открыть со смартфона — но внутри все та же «восьмая» платформа 40‑летней давности.

И она деградирует: лишний «жир», разросшийся кузов, крадущий обратную связь электроусилитель… От былой легкости и живости короткокрылых Спутников, которые позже превратились в Самары, мало что осталось. Вместо этого — задержки в реакциях на повороты руля, нелинейное усилие на нем, склонность к сносу передний оси.

Volkswagen Golf

Цветовая гамма виртуальной приборной панели меняется вместе с экраном медиасистемы и фоновой подсветкой салона. Единственный эргономический просчет — сенсорное управление климат-контролем. Селектор, а точнее тумблер автомата, требует привыкания. Восьмиступенчатая гидромеханика, что стоит на российских машинах (у европейцев робот DSG), работает отменно.

В интерьере минимум декора и максимум экранов. Посадка за рулем — образцовая. Как и качество сборки.

Плюсы и минусы

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Мчать на Гранте не хочется, хотя разгоняется она резво, выезжая из одиннадцати секунд в разгоне до 100 км/ч. В полученной динамике за каждый уплаченный рубль Ладе равных нет. Еще один плюс — совершенно непробиваемая и неубиваемая подвеска. Ее энергоемкость позволяет шпарить где угодно и как угодно.

В Гольфе на разбитой дороге страшно и за колеса, и за подвеску: жестковато, запаса не чувствуется. Но, в отличие от Лады, у Фольксвагена это едва ли не единственный «ездовой» минус. И мне вдруг нестерпимо захотелось стать тем самым среднестатистическим немцем — чтобы Golf был не дорогой игрушкой в мечтах, а ярко-желтой обыденностью.

Лада Гранта

Сиденья — не самые удачные. Через час спина и бедра затекают. А боковой поддержки, считай, нет. Задний ряд — не самая сильная черта Лады. Места мало, сидеть неудобно.

Багажник Лады огромен — 476 литров по нашей методике. Такие цифры и у бизнес-седанов не всегда встретишь. В подполье — полноценное запасное колесо, как и должно быть в России.

На цивилизованных дорогах «восьмой» Golf хорош во всем. Его 150 турболошадок непринужденно уносят прочь от всех зевак. А платформа MQB с немецкой точностью докладывает, что автомобиль — не только средство передвижения. И что даже массовый хэтчбек может и должен радовать всем своим нутром, каждой чертой своего характера. По управляемости, по шумоизоляции и даже по расходу топлива — по всем пунктам Golf демонстрирует, как должно быть , а не как вышло.

Volkswagen Golf

Сиденья, обтянутые алькантарой, удобны и имеют массу регулировок, включая изменение длины подушки. Задний ряд производит двойственное впечатление. Сидеть удобно, есть свой климат-контроль — но места для ног маловато.

По нашим замерам в багажнике нет и трехсот литров. В подполье — только докатка.

Кому на Руси жить хорошо

Если не вдаваться в подробности, с авторынком всё неплохо. Немцы покупают супертехнологичный Golf. Но у нас дороги хуже, топливо не везде качественное, поэтому простая и довольно крепкая Гранта — вполне ожидаемый выбор. За полгода их продано больше 70 тысяч, а Гольфов — в Германии — 64 тысячи.

Поведение Гранты на ровной дороге сносное и не более того. Сколько ни модернизируй ходовую, конструкция 80‑х сказывается. Ездовой характер восьмого Гольфа можно назвать эталонным. Реакции, обратная связь и стабильность — всё на высоте.

У обеих машин передняя подвеска McPherson, но сразу видна разница в возрасте конструкции. У Гранты (на фото слева) продольный и поперечный рычаги — отдельные элементы. Нет подрамника. А у Гольфа единые L‑образные рычаги и подрамник — всё это дает жесткость конструкции и управляемость.

Российский рынок прет в гору! Правда, не потому, что люди стали жить лучше. Всеми правдами и неправдами мы пытаемся ухватить автомобиль сегодня, потому что завтра он будет заметно дороже. И этим провоцируем дилеров, наглость которых в завышении цен уже не знает предела.

Гранта очень хорошо показывает всё наше устройство. Вкладываться в перспективу неохота и даже опасно — гораздо проще напихать гаджетов, чем развивать новые платформы.

Немецкое качество уже не то? Похоже, у Гольфа на заводе сорвали резьбу крепления защиты двигателя. А трубка заднего водостока может задевать стойку и колесо.

А потом мы недоумеваем: почему никто не хочет идти в сферу производства? А как туда идти, если средний инженер в космической отрасли получает меньше, чем младший менеджер по продаже бытовой техники? Пока эта ситуация не переломится, ничего не поменяется. Мы так и будем восхищаться обычным немецким Гольфом. И будем вкалывать, чтобы накопить на Гранту с продвинутыми медиаплюшками.

Сколько нужно работать, чтобы купить Гранту в России и Гольф в Германии, какими были предшественники бестселлеров, а также данные производителей, экспертную оценку и прочую важную техническую информацию о героях нашего теста вы найдете тут.

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Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Volkswagen Golf восьмого поколения— стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

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