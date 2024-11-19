Новый кроссовер дешевле 2,5 млн рублей вышел на российский рынок

В России состоялся старт продаж нового кроссовера MG ZS по цене от 2,4 млн рублей

В РФ объявлен старт продаж кроссовера MG ZS. Предлагаются две комплектации автомобиля: Comfort и Luxury, цена стартует от 2,4 млн рублей. На модель распространяется гарантия от производителя: 3 года или 100 тысяч км пробега.

MG ZS

Кроссовер продается с двумя двигателями на выбор. Под капотом базовой версии атмосферник объемом 1.5 литра мощностью 114 л.с. с вариатором с девятью виртуальными «ступенями». Также возможен выбор автомобиля с турбомотором 1.3 мощностью 156 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Интерьер MG ZS

У кроссовера есть медиасистема с 10-дюймовым дисплеем, в салоне расположены пять USB-портов. Уточняется, что дилерская сеть MG в РФ включает 37 дилерских центров в 21 городе.

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Источник: telegram-канал компании «Мир-Дистрибьютор»