Это всерьез, но надолго ли? Китайский автопром бьет рекорды продаж в России

Автостат: в октябре продажи авто из КНР в РФ достигли очередного рекорда продаж

Китайский автопром установил очередной рекорд на рынке России – продажи машин из этой страны по итогам октября текущего года составили 98 156 единиц. До 100 тысяч не хватило совсем немного, несмотря на это, показатель стал рекордным с момента, когда китайцы появились на российском рынке.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», прежний максимум специалисты зафиксировали в прошлом сентябре, тогда было реализовано 93 175 экземпляров новых автомобилей. Причем ряд брендов из КНР в октябре тоже достиг максимальных показателей по объемам продаж.

В частности, Haval продал 23 801 автомобиль, Geely – 17 163, Jetour – 4020 шт., GAC – 2572 единиц, Hongqi – 860 экземпляров. Продажи популярных у россиян китайских моделей в прошлом месяце тоже установили новые рекорды. Объемы продаж Haval Jolion в октябре составили 11 387 экземпляров, Geely Monjaro – 5202, Haval F7 – 3063, Haval H3 – 2039, Jetour Dashing – 1731, GAC GS8 – 1530, Haval H9 – 939.

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Источник: autostat.ru