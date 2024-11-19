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Стало известно, во сколько обойдется подготовка машины к зиме

Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли до 17,8 тыс. рублей

Если учитывать стандартный набор товаров и услуг, необходимых для подготовки автомобиля к зиме — аккумулятор, щетки стеклоочистителей, незамерзающая жидкость, услуги шиномонтажа и сезонное техобслуживание, то общая средняя сумма расходов составляет 17 848 рублей.

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Это на 16% больше, чем в прошлом году, показало сравнение средних чеков в первой половине ноября текущего и предыдущего года. Такие данные привели аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Аналитики также изучили динамику цен по отдельным товарам. Так, средняя стоимость щеток стеклоочистителей увеличилась на 15% и составила 1109 рублей.

Незамерзающая жидкость подорожала на 13%, достигнув 306 рублей, а аккумуляторы — на 10%, до 6405 рублей. Также заметно выросли затраты на услуги шиномонтажа (на 17%, до 2670 рублей) и автосервиса (на 19%, до 7358 рублей).

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Эксперты отмечают, что в первой половине ноября наблюдается повышенный спрос на услуги шиномонтажа и сезонного обслуживания, что связано с отложенным спросом, вызванным теплой осенью. По их мнению, рост цен на подготовку автомобилей к зиме также связан с более активным обновлением автопарка и увеличением объема вторичного рынка автомобилей в России.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 40
19.11.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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