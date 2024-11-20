Российским дилерским центрам грозит разорение

РОАД: в ближайшие месяцы многие дилерские центры в РФ начнут закрываться

До трети от всего количества существующих в России дилерских центров могут перестать существовать уже в ближайшие месяцы, пишет источник со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В ассоциации считают, что многие автосалоны могут попросту разориться.

К этому предрасполагает складывающаяся экономическая ситуация, считает исполнительный директор РОАД Игорь Чикин. Рост ключевой ставки (сейчас – 21%) оказывает влияние на стоимость кредитов не только для покупателей, но и для продавцов. Предприятия автобизнеса, особенно из числа небольших, столкнутся с потерей доходности, сокращением персонала и банкротством.

Что произойдет, если дилерам действительно станет невыгодно работать в условиях высокой ключевой ставки? Зависит от города, считает партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Если это миллионник, то потери 2-3 салонов одного бренда потребитель может и не заметить. Но если окажется, что в небольшом городе закрылся единственный центр, где осуществлялись фирменное ТО и ремонт машин определенной марки, это будет серьезной проблемой.

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Источник: Известия