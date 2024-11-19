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Будут разоряться: специалисты рассказали, почему бизнес дилеров стал убыточным

«Автостат»: российским автодилерам угрожает волна банкротств

В 2024 году ключевая ставка Банка России была повышена с 16% до 21%, и существует вероятность ее дальнейшего увеличения. Эксперты, опрошенные агентством «Автостат», рассказали, как это повышение отразилось на прибыльности дилерского бизнеса.

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Как отметил исполнительный директор РОАД Игорь Чикин, рост ставки затронул не только потребительские кредиты, но и финансирование самого бизнеса.

В авторитейле наблюдается высокая закредитованность, и в такие экономически сложные периоды это неминуемо приводит к падению доходности, сокращению штатов и банкротствам компаний.

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Директор департамента страхования и финансовых услуг Группы компаний «Авилон» Андрей Игнатенко подчеркнул, что высокая ключевая ставка снижает рентабельность дилеров до нулевых значений. Автомобили из Китая, которые традиционно имеют низкую маржу, в условиях таких ставок становятся еще менее выгодными.

Если ситуация не изменится, в ближайшие месяцы можно ожидать банкротств среди автодилеров с высокой степенью задолженности.

Единственным фактором, позволяющим бизнесу оставаться на плаву, остается уровень выручки, напрямую связанный с объемом продаж автомобилей. Однако этот объем сегодня находится под серьезной угрозой.

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Генеральный директор Группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что с учетом высокой закредитованности дилерских сетей, а также значительных затрат на персонал и маркетинг доходность автодилеров в ближайшие 4-6 месяцев достигнет минимальных значений за все время наблюдений. Это, в свою очередь, создаст трудности для рефинансирования автодилеров в 2025 году, что может привести к волне банкротств летом следующего года.

Между тем, 24% россиян заявили, что покупка машины для них – это рутинное дело, и они относятся к этому без особых эмоций, а вот для трети опрошенных это радостное событие, которое пробирает до «мурашек по коже». Подробнее – в нашей публикации.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 48
19.11.2024 
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