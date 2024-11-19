Будут разоряться: специалисты рассказали, почему бизнес дилеров стал убыточным

«Автостат»: российским автодилерам угрожает волна банкротств

В 2024 году ключевая ставка Банка России была повышена с 16% до 21%, и существует вероятность ее дальнейшего увеличения. Эксперты, опрошенные агентством «Автостат», рассказали, как это повышение отразилось на прибыльности дилерского бизнеса.

Как отметил исполнительный директор РОАД Игорь Чикин, рост ставки затронул не только потребительские кредиты, но и финансирование самого бизнеса.

В авторитейле наблюдается высокая закредитованность, и в такие экономически сложные периоды это неминуемо приводит к падению доходности, сокращению штатов и банкротствам компаний.

Директор департамента страхования и финансовых услуг Группы компаний «Авилон» Андрей Игнатенко подчеркнул, что высокая ключевая ставка снижает рентабельность дилеров до нулевых значений. Автомобили из Китая, которые традиционно имеют низкую маржу, в условиях таких ставок становятся еще менее выгодными.

Если ситуация не изменится, в ближайшие месяцы можно ожидать банкротств среди автодилеров с высокой степенью задолженности.

Единственным фактором, позволяющим бизнесу оставаться на плаву, остается уровень выручки, напрямую связанный с объемом продаж автомобилей. Однако этот объем сегодня находится под серьезной угрозой.

Генеральный директор Группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что с учетом высокой закредитованности дилерских сетей, а также значительных затрат на персонал и маркетинг доходность автодилеров в ближайшие 4-6 месяцев достигнет минимальных значений за все время наблюдений. Это, в свою очередь, создаст трудности для рефинансирования автодилеров в 2025 году, что может привести к волне банкротств летом следующего года.

Между тем, 24% россиян заявили, что покупка машины для них – это рутинное дело, и они относятся к этому без особых эмоций, а вот для трети опрошенных это радостное событие, которое пробирает до «мурашек по коже». Подробнее – в нашей публикации.

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Источник: «Автостат»