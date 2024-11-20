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Чем грозит машине консервация в зимнее время? Автоэксперт указал на риски

Эксперт Новиков назвал идеальное место для консервации автомобиля в зимнее время

Теплый сухой гараж будет идеальным местом для консервации автомобиля на зимний период в случае необходимости. Таким советом поделился автоэксперт Илья Новиков.

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«В таком гараже машина будет защищена от внешних факторов (дождя, снега, попадания химических реагентов и др.), но при условии, что гараж сухой и с хорошей вентиляцией. Если такой возможности нет, автомобиль можно оставить и на открытой парковке, но желательно под навесом», – советует специалист.

По словам Новикова, желательно, чтобы транспортное средство находилось выше уровня земли, в этом случае под ним не будет скапливаться вода. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что, несмотря на идеальные условия консервации авто, длительное простаивание очень негативно сказывается на функционале агрегатов и компонентов.

В частности, резиновые детали со временем теряют свои свойства, кроме того, простой скажется на работе тормозных дисков, системе кондиционирования, а также электрике.

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Источник: aif.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
20.11.2024 
Фото:Unsplash
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