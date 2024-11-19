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На АВТОВАЗе ожидают обвала продаж автомобилей

Глава АВТОВАЗа Соколов: В 2025 году продажи новых машин упадут на 30%

Продажи новых машин в России в будущем году могут снизится по отношению к текущему году на 21-30%, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Он пояснил, что в компании прогнозируют падение рынка в 2025 году, если ключевая ставка продолжит расти, до 1,3-1,4 млн единиц. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года ожидается падение на 300-400 тысяч экземпляров, сообщил глава АВТОВАЗа.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 52
19.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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