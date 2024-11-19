На АВТОВАЗе ожидают обвала продаж автомобилей
Продажи новых машин в России в будущем году могут снизится по отношению к текущему году на 21-30%, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Он пояснил, что в компании прогнозируют падение рынка в 2025 году, если ключевая ставка продолжит расти, до 1,3-1,4 млн единиц. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года ожидается падение на 300-400 тысяч экземпляров, сообщил глава АВТОВАЗа.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: ТАСС