На АВТОВАЗе ожидают обвала продаж автомобилей

Глава АВТОВАЗа Соколов: В 2025 году продажи новых машин упадут на 30%

Продажи новых машин в России в будущем году могут снизится по отношению к текущему году на 21-30%, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Он пояснил, что в компании прогнозируют падение рынка в 2025 году, если ключевая ставка продолжит расти, до 1,3-1,4 млн единиц. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года ожидается падение на 300-400 тысяч экземпляров, сообщил глава АВТОВАЗа.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС