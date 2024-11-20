Новый цвет и рестайлинг: МАЗ покажет на выставке тягач повышенной комфортности

Тягач МАЗ-54402L с обновленной кабиной представят на Urbantrans 2024 в Москве

Минский автомобильный завод (МАЗ) анонсировал премьеру обновленного седельного тягача МАЗ-54402L юбилейной серии на выставке Urbantrans 2024, которая пройдет с 10 по 13 декабря в Москве.

МАЗ-54402L

Обновление приурочено к 80-летию завода МАЗ. Главными отличиями юбилейного тягача стали новое уникальное цветовое решение и рестайлинг кабины. Обновления включают зеркала заднего вида нового образца, передние блок-фары, противотуманные фары, а также светодиодные габаритные огни и задние фонари.

В кабине теперь установлены сиденья повышенной комфортности с пневмоподвеской, подголовниками и подлокотниками, мультируль, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, а также зеркала с электрорегулировкой и подогревом.

При обновлении особое внимание было уделено комфорту водителя: помимо удобных сидений в кабине установлен холодильник и предусмотрены два удобных спальных места для дальних поездок.

МАЗ-54402L юбилейной серии оснащен современным двигателем Евро-5, роботизированной коробкой передач и топливными баками увеличенного объема – 800+400 литров. Снаряженная масса тягача составляет 8600 кг, а масса, приходящая на седельно-сцепное устройство, – 10 300 кг.

Кроме того, на выставке будут представлены и другие новинки от МАЗ: изотермический фургон Купава 573100 с гидробортом, троллейбус МАЗ 303Т20 и мусоровоз с электрическим приводом МАЗ-692E55.

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Источник: Urbantrans